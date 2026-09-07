بين تقليد ليفاندوفسكي وشائعة كفاراتسخيليا .. هل يستحق هدف إيلينخنا أن يكون شعار الدوري السعودي؟

أكثر من مجرد ارتقاء، هدف عالمي خطف به النيجيري جورج إيلينيخنا، مهاجم الاتحاد، أنظار الجميع، حينما هز شباك نواف العقيدي، في ليلة لعب فيها دور البطولة، في الفوز على النصر بثنائية نظيفة، في قمة الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي "2026-2027".

روعة الهدف التي برزت في ارتقاء إيلينخنا، ومرونة في رفع قدمه مسافة 2.20 متر من أجل إيداع الكرة في الشباك، صنع لوحة فنية مذهلة، حتى خرج الإعلامي خالد الشنيف، ليطالب بأن تكون لقطة مهاجم الاتحاد، هي بمثابة "شعار الدوري السعودي" في المرحلة المُقبلة.

ما ذكره الشنيف بشأن وضع هدف إيلينخنا كشعار للدوري السعودي، ربما يجلب إلى الأذهان صورة شعار الدوري الألماني، الذي يشبه إلى حد كبير، وضعية تسديد جورج في شباك النصر، في الوقت الذي يتصور فيه البعض بأن علامة "البوندسليجا" المميزة تعود إلى أسطورة كروية، فما هي الحقيقة؟