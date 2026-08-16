هدف بعد ثلاثة دقائق ضد بازل: تهديد بلجيكي وخطة بديلة في برشلونة.. حمزة عبد الكريم يُنهي أسطورة رافينيا في رأس الحربة!

حقق نادي برشلونة الإسباني فوزًا عريضًا ومثيرًا على نظيره بازل السويسري بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين على ملعب سانت جاكوب بارك ضمن التحضيرات المكثفة لخوض غمار الموسم الكروي الجديد.

وشهدت المواجهة تقلبات درامية وإثارة بالغة حتى الثواني الأخيرة، بعدما افتتح كريم أديمي التسجيل للكتلان، ثم تعادل دوكوري لأصحاب الأرض، قبل أن تتوالى أهداف البلوجرانا في الشوط الثاني عبر حمزة عبد الكريم ولامين يامال والبلجيكي الشاب بيسيو الذي وقع على ثنائية متأخرة، بينما سجل أولايجبي هدف بازل الثاني.



