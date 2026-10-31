إبراهيم مازا لم يخذل ميسي أمام شتوتجارت .. سجل وقاتل وحده حتى النهاية ليؤكدها للجميع:"أستحق أفضل من ليفركوزن"!

في الوقت الذي كانت تتجه فيه الأنظار نحو إبراهيم مازا نجم الجزائر وباير ليفركوزن، بعد سلسلة التكهنات حول مستقبله مع النادي الألماني، واهتمام عمالقة أوروبا مثل باريس سان جيرمان وآرسنال ومانشستر سيتي بضمه، عاش اللاعب مباراة "مُروعة" لفريقه وجيدة له على المستوى الفردي.

اللقاء الذي أقيم اليوم، السبت، في الجولة الثامنة من الدوري الألماني، شهدت سقوط ليفركوزن بنتيجة 4/2 أمام شتوتجارت، الذي سيطر على كل شيء منذ البداية وحتى صافرة النهاية، ليس استحواذًا بل خطورة وتهديد للمرمى.

الضيوف سجلوا ثنائية مبهرة عن طريق إرميدين ديميروفيتش وجيمي لويلينج، قبل أن يحاول باتريك شيك تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 28 من عمر اللقاء، ولكن طوفان شتوتجارت لم يتوقف.

الضغط عاد من جديد في الشوط الثاني بهدف من بلال الخنوس في الدقيقة 51، قبل أن يضيف ديميروفيتش الثاني له والرابع لفريقه، ثم أضاف مازا الثاني لليفركوزن، لينتهي اللقاء بهزيمة محبطة لفريق المدرب كارليس مارتينيز.

أين كان مازا وسط كل ذلك؟ النجم الجزائري حاول فعل ما بوسعه في غياب نجم الاتحاد السابق موسى ديابي وسجل في شباك الضيوف، ولكن ما قدمه لم يكن كافيًا لإنقاذ فريقه!