"عقله لا يعمل والنادي يحتاج لاعبين أذكياء" .. هجوم ناري من كشاف ريال مدريد السابق على فينيسيوس!
الإحباط يصل إلى ذروته في ميونيخ
تعرض ريال مدريد لخروج مؤلم من الدور ربع النهائي بعد أن سجل مايكل أوليسي ولويس دياز هدفين في الدقائق الأخيرة ليضمنوا فوز بايرن ميونيخ 4-3 في مباراة الإياب.
تقدم الفائز باللقب 15 مرة ثلاث مرات خلال المباراة بفضل أهداف أردا جولر وكيليان مبابي، لكنه عانى من البطاقة الحمراء التي حصل عليها إدواردو كامافينجا في الدقائق الأخيرة.
وقد حدد روميرو عدم قسوة فينيسيوس كسبب رئيسي للفشل، مشيرًا إلى أن الفريق عانى نتيجة لضعف إنهاء الهجمات من جانبه.
روميرو يطالب بمزيد من المعلومات الاستخباراتية قبل ضم اللاعبين
أعرب الكشاف السابق عن إحباطه من اللاعبين الذين يرى أنهم يفتقرون إلى النضج التكتيكي رغم تمثيلهم لأعرق نادٍ في تاريخ كرة القدم. واستذكر الفترة التي قضاها في تدريب فرق الشباب ليؤكد على أهمية الانضباط والتركيز الذهني في الملاعب التدريبية.
وأعرب روميرو عن أسفه للوضع الحالي لهجوم ريال مدريد وعدم إحراز تقدم في جوانب محددة من اللعبة، وقال لـ"كادينا سير": "كم مرة قلت في البرامج إنهم بحاجة إلى العمل على إنهاء الهجمات، وإنهم بحاجة إلى العمل على عقولهم؟ أرى أن عقل [فينيكوس] لا يعمل، لكن قدرته على إنهاء الهجمات تعمل. لنعمل على ذلك. هذه هي الحقيقة. أول شيء هو التعاقد مع لاعبين يتمتعون بالذكاء. لقد سئمت من وجود لاعبين عديمي الذكاء يرتدون القميص الأكثر شهرة في تاريخ كرة القدم".
الافتقار إلى التواضع
وأشار روميرو إلى ما يُنظر إليه على أنه نقص في أخلاقيات العمل باعتباره عائقًا كبيرًا أمام اللاعب البرازيلي، مقارنًا موقفه بأساطير النادي مثل هوغو سانشيز. ورأى أن خط هجوم ريال مدريد الحالي يقل كثيرًا عن الثلاثي الأسطوري المكون من جاريث بيل وكريم بنزيما وكريستيانو رونالدو.
وشدد روميرو على الحاجة إلى التأمل الذاتي والممارسة الإضافية لسد الفجوة مع نخبة أوروبا، وأضاف: "أود أن أرى التقارير المدرسية لفريق ريال مدريد هذا. أريد أن أرى ما حصل عليه فينيسيوس في التاريخ والجغرافيا... وما حصل عليه كامافينجا في الرياضيات".
وأكمل: "هو [فينيسيوس] لا يملك التواضع للاعتراف بأنه سيئ جدًا في التسديد. تزوجت، وذهبت إلى مدريد لقضاء شهر العسل، وذهبت لمشاهدة تدريبات ريال مدريد، وكان هوجو سانشيز يقضي ساعة كاملة في التدرب على التسديد فقط. فينيسيوس، الذي يحتاج فعلاً إلى القيام بذلك... لا يفعل".
التركيز على المباريات المحلية بعد الانهيار الأوروبي
يجب على ريال مدريد الآن أن يعيد تركيزه على الدوري الإسباني في محاولة لإنقاذ موسمه بعد الخيبة التي تعرض لها في بافاريا. ويتأخر فريق ألفارو أربيلوا حالياً بفارق تسع نقاط عن المتصدر برشلونة مع بقاء سبع مباريات فقط، ومن المقرر أن يواجه ديبورتيفو ألافيس يوم الثلاثاء المقبل.
يحتاج الفريق إلى إظهار مرونة ذهنية ليظل في المنافسة على الألقاب المحلية، مع معالجة مشاكل التسجيل الصارخة التي أبرزتها خروجه الأخير من البطولة الأوروبية.