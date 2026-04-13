هجروا إكس وتعمدوا الرد على فيفا وترامب.. سر جائزة سانت باولي الدولية للسلام التي مُنحت لصاحب حانة!

في وقت تنشغل فيه كبرى أندية القارة العجوز بمطاردة الألقاب والصفقات المليونية اختار نادي سانت باولي الألماني طريقًا مغايرًا كعادته ليثبت أن كرة القدم وسيلة للتعبير عن مواقف سياسية واجتماعية أعمق بكثير من مجرد ركل الكرة فوق العشب الأخضر.

أعلن النادي الذي يتخذ من مدينة هامبورج مقرًا له عن إطلاق جائزته الدولية الخاصة للسلام في خطوة يمكن وصفها على أنها رد فعل مباشر ومدروس على توجهات الاتحاد الدولي لكرة القدم الأخيرة.

جاء هذا الإعلان ليعيد تسليط الضوء على هوية النادي الذي لا يخشى مواجهة القوى الكبرى في عالم الرياضة والسياسة على حد سواء من خلال تكريم لم يكن متوقعًا.



