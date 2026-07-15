هتافات عنصرية .. حرب المدرجات تشتعل مبكرًا في مواجهة الأرجنتين وإنجلترا

مباراة نصف نهائية في كأس العالم، لكن الأمر لا يقتصر على ذلك: فالرهان أكبر بكثير من مجرد الوصول إلى النهائي. كان من الواضح أن المباراة بين الأرجنتينوإنجلترا، التي تقام في ملعب مرسيدس-بنز في أتلانتا، لم تكن كغيرها من المباريات، فالتاريخ المشترك لهذين البلدين يتحدث عن نفسه، وليس فقط من الناحية الكروية.

وبغض النظر عن التصريحات التي أدلى بها أبطال المباراة في محاولة لتهدئة الأجواء قليلاً، لم تكن المباراة قد بدأت بعد، لكن الجماهير الموجودة في المدرجات أعلنت عن وجودها بقوة أثناء ترديد النشيدين الوطنيين.