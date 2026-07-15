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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriele Stragapede

هتافات عنصرية .. حرب المدرجات تشتعل مبكرًا في مواجهة الأرجنتين وإنجلترا

إنجلترا ضد الأرجنتين
إنجلترا
الأرجنتين
كأس العالم

صافرات استهجان غزيرة أثناء عزف النشيدين الوطنيين للفريقين..

مباراة نصف نهائية في كأس العالم، لكن الأمر لا يقتصر على ذلك: فالرهان أكبر بكثير من مجرد الوصول إلى النهائي. كان من الواضح أن المباراة بين الأرجنتينوإنجلترا، التي تقام في ملعب مرسيدس-بنز في أتلانتا، لم تكن كغيرها من المباريات، فالتاريخ المشترك لهذين البلدين يتحدث عن نفسه، وليس فقط من الناحية الكروية.

وبغض النظر عن التصريحات التي أدلى بها أبطال المباراة في محاولة لتهدئة الأجواء قليلاً، لم تكن المباراة قد بدأت بعد، لكن الجماهير الموجودة في المدرجات أعلنت عن وجودها بقوة أثناء ترديد النشيدين الوطنيين.

  • صافرات فورية

    أُطلق النشيد الوطني لإنجلترا — باعتباره الفريق المضيف فعليًّا — أولاً في أتلانتا، فحاول المشجعون الأرجنتينيون على الفور (ونجحوا في ذلك) طمس صوت نشيد «God Save the King» بصفير غزير وترنيمة تقول «أترى، أترى، من لا يقفز فهو إنجليزي»، كما ذكرت صحيفة «ماركا».

    لم يُسمع النشيد الإنجليزي عمليًّا، نظرًا للتواجد الهائل للجماهير الأرجنتينية التي فاقت الجماهير الإنجليزية بنسبة 3 إلى 1.

    وبعد دقيقة واحدة، رد الإنجليز على الاستفزاز ببعض الصافرات أثناء عزف النشيد الأرجنتيني، مما أثار هتافات جميع المشجعين الأرجنتينيين الحاضرين.

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