لم يستمعوا لنصيحة رودجرز .. ليستر سيتي من المجد إلى الهاوية في 10 سنوات و"جرس إنذار" لإشبيلية وكل هؤلاء!

من كان يصدق؟ ليستر سيتي الذي أبهر العالم بإنجازه الأعظم عندما حقق لقب الدوري الإنجليزي في 2016 تحت قيادة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، أصبح الآن يلعب في دوري الدرجة الثالثة!

اليوم، نحن في 22 أبريل، على بعد أيام قليلة للغاية من الوصول إلى تاريخ 2 مايو 2026، وهو الموعد الذي كان من المفترض أن يحتفل فيه ليستر سيتي بإنجاز حصوله على البريميرليج، بمجموعة من النجوم أبرزهم جيمي فاردي ورياض محرز ونجولو كانتي.

ولكن بدلًا من الاحتفالات، ليستر سيتي ذهب إلى الهاوية تمامًا، تعادل مساء الثلاثاء 2/2 على ملعب كينج باور أمام هال سيتي، ليذهب من دوري "تشامبيونشيب" إلى المرحلة الأدنى.

نعم .. ليستر قام بهذه الرحلة خلال 10 سنوات فقط، صعد إلى البريميرليج ثم هبط وعاد من جديد، ليتعثر مرة أخرى ويذهب إلى التشامبيونشيب، ليصل به الحال إلى الهبوط لدرجة أدنى، حتى يلعب الفريق أمام أمثال بروملي وبيرتون ألبين ومانسفيلد تاون، بعدما اعتاد على اللعب ضد آرسنال ومانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد!

والسؤال الأهم هنا، كيف حدث كل ذلك؟ لماذا انهار هذا النادي الذي جسد لنا عبارة "لا شيء مستحيل؟!"