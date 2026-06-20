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أحمد فرهود

هايتي كشفت الحقائق: فينيسيوس الأمل الوحيد.. وانتقام رئيس البرازيل من نيمار "أنساه واقع منتخبه المؤلم"

فقرات ومقالات
البرازيل
هايتي
فينيسيوس جونيور
نيمار
كارلو أنشيلوتي
كأس العالم

فوز برازيلي؛ لكن بمؤشرات خطيرة..

بأقدام لا تعرف التردد، وكرات داعبت الشباك ثلاث مرات؛ أعلن منتخب البرازيل عن حضوره الصاخب في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

منتخب البرازيل فاز (3-0) ضد هايتي، فجر اليوم السبت - بتوقيت مكة المكرمة -؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات "المجموعة الثالثة"، بمونديال القارة الأمريكية.

وجاءت ثلاثية البرازيل في شباك هايتي؛ بواسطة كل من ماتيوس كونيا "هدفين" في الدقيقتين 23 و36، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 45+3.

لكن لا تستعجل عزيزي القارئ؛ فخلف هذه الثلاثية يقف واقع مرعب، أصبحنا نُشاهده في مباريات المنتخب البرازيلي مؤخرًا.

هذا الواقع المرعب، يظهر الحال الذي وصلت إليه الكرة البرازيلية؛ وهو ما سنحاول أن نستعرضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

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    ضد هايتي.. التشكيل الأكبر للبرازيل من كأس العالم 1962

    في مباراة هايتي؛ وجدنا منتخب البرازيل الأول لكرة القدم يدخل بـ"تشكيل أساسي"، هو الأكبر منذ بطولة كأس العالم 1962.

    نعم.. منتخب البرازيل خاض مباراة هايتي، في الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الثالثة" ببطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ بـ"تشكيل أساسي" يُقدر متوسط عمره، بـ30 سنة و190 يومًا.

    هذا قد يعتبره البعض أمرًا عاديًا، ويحدث مع منتخبات وأندية كثيرة؛ ولكنه مع بلاد السامبا ربما يكون مؤشرًا خطيرًا للغاية، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: قلة المواهب في السنوات الأخيرة؛ ببلد عُرِف دائمًا بأنه منجم كرة القدم.

    * ثانيًا: عدم القدرة على مجاراة المنتخبات الكبيرة؛ عند وصولنا إلى الأدوار المتقدمة.

    أي أننا أمام دلائل مرعبة؛ سواء بشأن مستقبل الكرة البرازيلية عامةٍ، وكذلك قدرة المنتخب البرازيلي على منافسة الكبار في كأس العالم 2026.

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    فينيسيوس جونيور.. أمل منتخب البرازيل الوحيد حاليًا

    وبحديثنا عن قلة المواهب البرازيلية؛ لابد أن نركز على الواقع الأليم الذي عشناه في مباراة السامبا ضد هايتي، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

    والحقيقة منتخب البرازيل فاز (3-0) ضد هايتي؛ ولكننا لم نشعر في أي وقتٍ، أننا أمام فريق كان يُصدرلنا المتعة قديمًا.

    ولم نُشاهد المتعة البرازيلية، أو الحلول الفنية لتسجيل الأهداف؛ إلا في بعض اللمحات التي قدّمها لنا النجم فينيسيوس جونيور، جناح العملاق الإسباني ريال مدريد.

    فينيسيوس أصبح مع المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي؛ هو مصدر المتعة الوحيد في المنتخب البرازيلي الحالي، وسط تراجع مستوى الكثير من النجوم.

    حتى أن متعة نجم الميرينجي نفسه، قد لا تظهر بشكلٍ منتظم، سواء في المباراة الواحدة، أو اللقاءات المتتالية التي يخوضها المنتخب؛ ولكنه يظل الأمل الوحيد حاليًا، للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة.

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    الرئيس البرازيلي.. الانتقام من نيمار أنساه واقع منتخبه المؤلم

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ يجب أن نتطرق الآن إلى سخرية الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، من النجم نيمار دا سيلفا جونيور.

    لولا ظهر في مدينة بيلو هوريزونتي، يوم الجمعة؛ وذلك خلال حملة في مجال علاج الأورام، ضمن النظام الصحي في البرازيل.

    وخلال هذه الحملة؛ قام الرئيس البرازيلي بتوجيه سؤال إلى أحد الأطفال، عن أفضل لاعب في المنتخب الوطني حاليًا.

    الطفل رد بعفوية باختيار نيمار؛ ليقول لولا ساخرًا: "إنه لا يلعب حتى يا رجل.. سمعتُ أنه أول لاعب في العالم، يُستدعى للعمل عن بُعد"؛ في إشارة إلى غيابه عن مباريات كأس العالم 2026، بسبب الإصابة.

    وتبدو تصريحات لولا "انتقامًا" من نيمار؛ أكثر من كونها معرفة حقيقية بواقع منتخب البرازيل الحالي، الذي أصبح يفتقد للموهبة والابتكار.

    ومن المعروف أن نيمار، كان من أشد الداعمين للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو؛ بل أنه دعمه في انتخابات أكتوبر 2022، ضد لولا.

    ويبدو أن لولا لم ينس هذا الأمر لنيمار بعد؛ حيث اتهم اللاعب سابقًا بدعم بولسونارو لأسباب ضريبية، قبل أن يسخر منه بسبب غيابه عن مباريات كأس العالم 2026.

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    نيمار جونيور.. أهمية كبيرة مع منتخب البرازيل الحالي!

    ما نقصده بخصوص نيمار دا سيلفا جونيور؛ أن استدعاء هذا الساحر البرازيلي إلى قائمة منتخب بلاده وهو غير جاهز فنيًا وبدنيًا، أمرًا قد لا يكون غريبًا في الوضع الحالي.

    بمعنى.. اللاعبون الذين يمتلكون الموهبة والإبداع، في منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، أصبحوا قلائل للغاية؛ لذا ربما يتم الاستفادة من نيمار - حال شفائه -، في مباريات أو دقائق بعينها.

    نيمار يستطيع بمهاراته الفردية وابتكاراته الفنية، أن يقدّم حلولًا لزملائه؛ وهو ما تحدث عنه دانيلو، ظهير منتخب البرازيل بالفعل.

    دانيلو أدلى بتصريح عن نيمار؛ وذلك في مؤتمر صحفي قبل مباراة البرازيل وهايتي، في الجولة الثانية من منافسات "المجموعة الثالثة" ببطولة كأس العالم 2026.

    وأكد دانيلو على أهمية تواجد نيمار، في قائمة البرازيل المونديالية، حتى ولو لم يكن في كامل جاهزيته، نظرًا لروحه القيادية؛ بالإضافة إلى أن اشتراكه في بعض المباريات، يشتت الخصوم ويمنح مساحات لزملائه فوق أرضية الملعب.

    ويبدو أننا نتأكد من هذه النظرية، من مباراة إلى أخرى؛ حتى ولو حقق المنتخب البرازيلي الفوز على هايتي، بالثلاثة.

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