هانسي فليك يوجه تحذيرًا واضحًا لماركوس راشفورد قبل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

وأشار فليك إلى أنه على الرغم من أن اندماج راشفورد كان إيجابياً، فإن التهديدات المحددة التي يشكلها لاعبو الأطراف في أتلتيكو تتطلب التزاماً دفاعياً كاملاً من مهاجميه. وأي قصور في هذا الجهد الجماعي قد يعرض خط دفاع برشلونة للخطر.

"الأمر لا يقتصر على الضغط عند الاستحواذ على الكرة؛ ففي النهاية، عليك أيضًا الدفاع"، حذر فليك عندما سُئل عن راشفورد خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة. "لكنه يؤدي أداءً جيدًا وقد تأقلم. سنلعب ضد أتلتيكو، وهم جيدون على الأجنحة".

وأضاف: "لدينا أسلوبنا ونعرف كيف نريد أن نلعب. عندما لا نضغط، يكون من السهل على الخصم إيجاد المساحات. رأينا ذلك في الهدف الأول؛ لم نضغط على الكرة. الآن نحن نتحدث عن دوري أبطال أوروبا، إنها مسابقة رائعة يريد الجميع المشاركة فيها".