هانسي فليك يكشف عن لاعب برشلونة الذي "يجعل الجميع أفضل" - وهو ليس لامين يامال

واصل برشلونة سعيه الحثيث نحو لقب الدوري الإسباني مساء السبت بفوزه الصعب 1-0 على أتلتيك بلباو في ملعب سان ماميس الصعب. بعد أن واصل ريال مدريد الضغط بفوزه قبل 24 ساعة، أظهر فريق هانسي فليك روحه البطولية ليحصد النقاط الثلاث في واحدة من أصعب الملاعب في كرة القدم الإسبانية.

نجح أتلتيك في إبطال مفعول هجمات برشلونة، ولا سيما هجمات يامال، حتى سجل الهدف الوحيد في المباراة. أصبح النجم البالغ من العمر 18 عامًا محور هجوم برشلونة هذا الموسم، وعلى الرغم من ملاحقته من قبل اللاعبين ذوي القمصان الحمراء والبيضاء لأكثر من ساعة، إلا أنه تمكن في النهاية من إيجاد المساحة اللازمة لممارسة تأثيره. قام بيدري بعمل رائع عندما ابتعد عن التحدي في وسط الملعب قبل أن يمرر الكرة إلى يامال، الذي قطع إلى الداخل قبل أن يسجل في الشباك عبر القائم البعيد.