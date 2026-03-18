AFP
ترجمه
هانسي فليك يكشف عن التعليمات التي أعطاها لفريقه في الاستراحة والتي أدت إلى هزيمة نيوكاسل الساحقة على يد برشلونة
شوط أول فوضوي قبل أن تسيطر الكتالونية على المباراة
بدأت المباراة بوتيرة محمومة. افتتح رافينها التسجيل في الدقيقة السادسة، لكن أنتوني إيلانغا أدرك التعادل في الدقيقة 15. سرعان ما أعاد مارك برنال التقدم للعملاق الكتالوني، إلا أن إيلانغا سجل مرة أخرى ليجعل النتيجة 2-2. وقبل نهاية الشوط الأول بقليل، منح ركلة جزاء سددها لامين يامال المضيفين الأفضلية 3-2. على الرغم من أن النتيجة كانت متقاربة إلى حد ما في مجموع المباراتين ولم يكن هناك فارق كبير بين الفريقين عند الاستراحة، إلا أن الشوط الثاني شهد هيمنة كاملة من برشلونة. سجل فيرمين لوبيز هدفاً في الدقيقة 51، تلاه ثنائية سريعة من روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 56 و61. ثم أكمل رافينها ثنائيته في الدقيقة 72، ليحسم فوزاً مذهلاً بنتيجة 7-2 ونتيجة إجمالية 8-3.
سر الانتعاش الذي شهدته النصف الثاني من المباراة
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام، كشف فليك عن التعديلات التكتيكية المحددة التي طلبها في غرفة الملابس والتي غيرت أداء الفريق. وشرح المدرب تدخله الحاسم قائلاً: «لعبنا بطريقة مباشرة للغاية في الشوط الأول. إنهم جيدون في الهجمات المرتدة، ولم نكن نؤدي بشكل جيد. تمكنا من السيطرة على المباراة بشكل أكبر في الشوط الثاني.
كان الشوط الأول صعباً للغاية. كنا نعلم أنهم سيضغطون علينا. سجلنا هدفين، لكننا مررنا بالكثير من التقلبات. تقدمنا 3-2، وفي الاستراحة، أخبرت اللاعبين أننا نضغط باستمرار. أخبرتهم أننا يجب أن نضغط عليهم، ثم نسيطر على الكرة ونخترق دفاعهم عندما نستطيع. وقد نجح الأمر".
الإشادة بـ«ليواندوفسكي» وفخر «لا ماسيا»
كما سلط المدرب الألماني الضوء على أهمية مهاجمه المخضرم ليفاندوفسكي، الذي حطم الرقم القياسي الذي سجله ليونيل ميسي بتسجيله هدفاً في مرمى الفريق رقم 41 الذي يواجهه في دوري أبطال أوروبا.
وقال فليك: "لم تكن الموقف سهلاً لأننا نقيّم أداءه وأداء فيران توريس بالهدف. أنا سعيد لأنه سجل هدفاً مرة أخرى. وأنا سعيد لأنه سجل في دوري أبطال أوروبا. لدينا العديد من اللاعبين المهمين جداً بالنسبة لنا. لديه خبرة، وهو هداف رائع".
التركيز على الدوري الإسباني وأتلتيكو مدريد
يعود برشلونة الآن لتركيز اهتمامه على الدوري الإسباني، حيث يحتل الصدارة بفارق مريح. ويستضيف الفريق رايو فاليكانو هذا الأسبوع قبل أن يواجه أتلتيكو مدريد في 4 أبريل. كما أن فريق دييغو سيميوني هو منافسه التالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث ستُقام مباراة الذهاب بعد أيام قليلة من المواجهة بينهما في الدوري المحلي.
وحذر فليك قائلاً: "ستكون الجولة المقبلة صعبة للغاية. علينا أن نمضي خطوة بخطوة، ومباراة بمباراة. هذا ما فعلناه الموسم الماضي، وهذا ما سنحاول فعله هذا الموسم".
إعلان