هانسي فليك يقدم آخر المستجدات حول لياقة لامين يامال قبل المباراة الحاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل، بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية في فوز برشلونة على إشبيلية
الكاتالونيون يتطلعون إلى التقدم في البطولات الأوروبية
بعد تعادل صعب بنتيجة 1-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب سانت جيمس بارك، حيث سجل يامال ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، مما يعني أن الموازين لا تزال متوازنة تمامًا مع توجه نيوكاسل يونايتد إلى كاتالونيا. ويتمتع برشلونة بسجل تاريخي قوي على أرضه أمام «المغاريب» في دوري أبطال أوروبا، حيث تغلب عليهم 1-0 في نوفمبر 1997 و3-1 في ديسمبر 2002. حافظ فليك على هدوئه، واختار إعطاء الأولوية لتناوب اللاعبين خلال عطلة نهاية الأسبوع لضمان أن يكون لاعبوه الأساسيون في حالة جيدة. يبدو أن قرار إبقاء يامال على مقاعد البدلاء ضد إشبيلية كان خطوة محسوبة للحفاظ على الشاب، الذي شارك في الشوط الثاني في الفوز 5-2.
فليك يطالب بالكمال التكتيكي
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام قبل المباراة الحاسمة، سارع فليك إلى طمأنة المشجعين بشأن حالة يامال، محذرًا في الوقت نفسه من الاختبار البدني الذي ينتظر الفريق. وقال المدرب: "إنه بخير. إنه اللاعب القادر على إحداث الفارق. لقد تدرب بشكل رائع أمس. وكذلك فعل الفريق. واليوم أيضًا. دوري أبطال أوروبا هو أحد أفضل المسابقات؛ الجميع يريد اللعب فيه، وهو دافع إضافي للاعبين".
وركز فليك على المعركة التكتيكية مع نيوكاسل، مضيفاً: "سيلعبون بدفاع رجل لرجل. ستكون المباراة صعبة. إنهم فريق قوي بدنياً، وخطيرون في الهجمات المرتدة. نحتاج إلى تقديم مباراة مثالية، وسنحاول فعل ذلك بالضبط. علينا أن نلعب بثقة ونستغل المساحات الخالية".
إن الأرقام الإحصائية التي سجلها يامال على الساحة الأوروبية مذهلة، حيث ساهم في تسجيل 12 هدفاً خلال آخر 11 مباراة خاضها على أرضه في دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، وعلى الرغم من تألقه، لم يصل برشلونة بعد إلى أفضل مستوياته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. ولا يزال فليك متفائلاً بشأن الإمكانات الكاملة للفريق، حيث قال: "أعتقد أننا قادرون على الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام. نحتاج إلى التحسن، لكن المهم هو أن الجميع جاهزون وفي أفضل حالاتهم استعداداً للشهر المقبل."
التأهل إلى ربع النهائي على المحك
يجب على برشلونة التغلب على فريق نيوكاسل الذي عانى تاريخياً في إسبانيا، حيث خسر خمس مباريات من أصل ست مباريات خاضها خارج أرضه أمام فرق إسبانية في جميع المسابقات. ويعود فوزه الوحيد في تلك السلسلة إلى عام 2004 ضد مايوركا. ومن شأن تأهل برشلونة إلى ربع النهائي أن يحافظ على الزخم المذهل الذي يحققه فليك، حيث ينتظره أتلتيكو مدريد أو توتنهام في المرحلة التالية.
