هانسي فليك يعترف بأن مهاجم برشلونة يفتقر إلى الثقة في ظل جفاف تهديفي دام ثماني مباريات، بينما ينقذ لامين يامال الموقف أمام أتلتيك بلباو

كان لامين يامال مرة أخرى العامل الحاسم، حيث سجل هدفاً بقدمه اليسرى في الدقيقة 68 لكسر التعادل. كما أشاد فليك بعودة بيدري، الذي دخل من على مقاعد البدلاء، وروح الفريق، قائلاً: "بالطبع بيدري يغير مجرى المباريات؛ لقد رأينا ذلك مرة أخرى اليوم. أنا فخور بهم... هذه الأجواء الخاصة في الفريق - كيف يقفون معاً، البيئة، كل شيء رائع".

وأضاف عن يامال: "لم يقدم أفضل مباراة له، لكن هدفه حسم المباراة. عندما يتوفر له المساحة والفرص... يتدرب كثيرًا. من الجيد أنه يستطيع حسم المباراة في مثل هذه المواقف".