هانسي فليك يشرح سبب استبعاد لامين يامال من التشكيلة الأساسية في مباراة برشلونة ضد إشبيلية
إدارة عبء العمل في يامال
وفي حديثه قبل انطلاق المباراة، تحدث فليك بصراحة عن هذا القرار، مشيرًا إلى المشاركة الكبيرة للاعب خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال فليك لشبكة DAZN: "لعب لامين دقائق كثيرة، ولدينا الآن ثلاث مباريات هذا الأسبوع، وعلينا أن نمنحه قسطًا من الراحة". ويؤكد هذا القرار النهج الحريص تجاه اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا، الذي أصبح حجر الزاوية في اللعب الهجومي لبرشلونة.
جدول مباريات شاق ينتظر برشلونة
يأتي استبعاد يامال في إطار استراتيجية تدوير أوسع نطاقاً يتبعها برشلونة في ظل جدول مبارياته المزدحم. ومع اقتراب مباراة الإياب الحاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء، يولي فليك الأولوية لتعزيز عمق التشكيلة لضمان بقاء لاعبيه الأساسيين في كامل لياقتهم لمواجهة التحديات المحلية والأوروبية.
وأكد فليك على أهمية الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا مجال للخطأ إذا أراد النادي الحفاظ على زخمه. وقال فليك: "إنها أسبوع مهم للغاية. لدينا ثلاث مباريات قبل العطلة، من اليوم وحتى الأحد، وعلينا الفوز بها جميعًا. هذا هو هدفنا؛ علينا بذل كل ما في وسعنا".
فرصة لباردجي أمام إشبيلية
مع وجود يامال على مقاعد البدلاء، تم ضم روني باردجي وداني أولمو إلى خط الهجوم لدعم روبرت ليفاندوفسكي. وتشهد التشكيلة أيضًا الظهور الأول الكامل للشاب تشافي إسبارت في مركز الظهير الأيمن، حيث يجلس إريك غارسيا على مقاعد البدلاء بعد أن غاب عن مباراة الذهاب في نيوكاسل بسبب الإجهاد.
ومن المتوقع أن تكون الأجواء حماسية للغاية، خاصة مع افتتاح مقاعد إضافية في الملعب سترفع سعة الاستاد إلى 62 ألف متفرج. وأضاف فليك: "أنا متشوق لرؤية الجماهير اليوم. لقد عشنا أجواء رائعة في مباراة أتلتيكو مدريد وأتمنى أن يتكرر ذلك اليوم. من المهم للغاية الحصول على هذا الدعم".
- Getty Images Sport
الحفاظ على استمرارية العمل في غرفة المحركات
في حين شهدت خطوط الهجوم والدفاع تغييرات كبيرة، اختار فليك الاستقرار في خط الوسط. ويواصل مارك برنال وبيدري شراكتهما، حيث كُلفا بمهمة التحكم في وتيرة المباراة أمام فريق إشبيلية الذي يسعى إلى إحداث مفاجأة.
يعكس المزيج الذي يجمع بين الشباب والخبرة الذي يعتمد عليه المدرب الألماني الواقع الحالي للفريق الذي يعاني من الإصابات ومتطلبات الجدول الزمني.
مع "الراحة الاستراتيجية" ليامال، يقع الضغط على لاعبين مثل أولمو ورافينها وليفاندوفسكي لتوفير الفارق التهديفي.
