هانسي فليك يشرح رد فعل لامين يامال الغاضب بعد فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد بهدف روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق الأخيرة

وفي تصريحاته بعد المباراة، سارع فليك إلى نفي أي إشارة إلى وجود خلاف أو مشكلة تكتيكية أعمق. وأصر المدرب الألماني على أن الإحباط نابع فقط من المعايير الشخصية العالية التي يضعها اللاعب لنفسه. وقال للصحفيين: "من الطبيعي أن يكون غاضبًا، لأنه بذل جهدًا كبيرًا ولم يحقق الهدف، وكان لديه العديد من الفرص".

وفي مقابلته مع DAZN بعد المباراة، ذهب فليك إلى أبعد من ذلك لتوضيح أنه لا توجد مشاكل مستمرة داخل الفريق. "كان منزعجًا بعض الشيء. هذا أمر طبيعي. إنه يريد تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة. هذه هي عواقب المباراة. كان ذلك لأننا لم نلعب جيدًا. تحدثنا في غرفة الملابس وكل شيء على ما يرام. إنها مباراة عاطفية"، أضاف المدرب السابق لبايرن ميونيخ.