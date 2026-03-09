هانسي فليك يرد بدبلوماسية على مقابلة تشافي المثيرة التي استهدفت جوان لابورتا قبل انتخابات برشلونة

اتخذ فليك موقفًا حذرًا بعد المقابلةالمثيرة التي أجراها سلفه تشافي مع صحيفة لا فانغارديا. قبل مباراة برشلونة الحاسمة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل في سانت جيمس بارك، سُئل فليك عن مزاعم تشافي المحددة بشأن الانتقال الإداري.

وكان تشافي قد صرح علناً: "جاء ليقدم اعتذاره عندما سألته عما إذا كان النادي قد تحدث معه بالفعل أثناء توليّ منصب المدير الفني، خلال تلك الأسابيع أو الثلاثة أسابيع التي كان النادي قد قرر فيها بالفعل الاستغناء عني ولكن لم يخبرني أحد بذلك مباشرة. اعتذر، وتحدثنا لأكثر من ساعتين، كان الأمر رائعاً. طلب منه النادي ألا يقول لي أي شيء، ولهذا جاء إلى منزلي للاعتذار. إنه رجل طيب وشريف، وأنا سعيد لأنه يبلي بلاءً حسناً".