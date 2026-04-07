هانسي فليك يدافع بقوة عن لامين يامال «العاطفي» بعد انفجار غضب نجم برشلونة الصاعد الأخير على خط التماس

سيطرت المناقشات حول رد الفعل العاطفي الذي أبداه يامال إزاء استبداله في الشوط الثاني من المباراة التي فاز فيها برشلونة على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني نهاية الأسبوع الماضي، على الأجواء المحيطة باستعدادات الفريق. وقد أبدى اللاعب الدولي الإسباني غضبه من استبداله في عدة مناسبات هذا الموسم، لكن فليك لا يزال مصراً على أن مثل هذه الحماسة أمر طبيعي بالنسبة لموهبة عالمية المستوى تخطو خطواتها الأولى في عالم كرة القدم الراقية وهو في الثامنة عشرة من عمره فقط.

وأعرب فليك عن دعمه الكامل قائلاً: "ما يجب أن نتذكره هو أن لامين يبلغ من العمر 18 عاماً. إنه لاعب رائع. أحياناً ترى ما يفعله، وهو أمر مذهل - خاصة في المواقف الفردية. لكنه يبلغ من العمر 18 عاماً فقط. أحياناً ينزعج عندما أستبدله، ربما لأنه يحاول مواجهة أربعة أو خمسة مدافعين والتسديد. قد يشعر بالإحباط. إنه عاطفي، ولا بأس بذلك. نحن ندعمه. نساعده على النمو. علينا أن نعتني به. أعلم أن الجميع يراقبه لأنه رائع. لكنه يبلغ من العمر 18 عاماً فقط. جميعنا نرتكب أخطاء. سنحميها دائماً. سيكون الأفضل في المستقبل".