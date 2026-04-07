هانسي فليك يدافع بقوة عن لامين يامال «العاطفي» بعد انفجار غضب نجم برشلونة الصاعد الأخير على خط التماس
حماية موهبة فريدة من نوعها
سيطرت المناقشات حول رد الفعل العاطفي الذي أبداه يامال إزاء استبداله في الشوط الثاني من المباراة التي فاز فيها برشلونة على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني نهاية الأسبوع الماضي، على الأجواء المحيطة باستعدادات الفريق. وقد أبدى اللاعب الدولي الإسباني غضبه من استبداله في عدة مناسبات هذا الموسم، لكن فليك لا يزال مصراً على أن مثل هذه الحماسة أمر طبيعي بالنسبة لموهبة عالمية المستوى تخطو خطواتها الأولى في عالم كرة القدم الراقية وهو في الثامنة عشرة من عمره فقط.
وأعرب فليك عن دعمه الكامل قائلاً: "ما يجب أن نتذكره هو أن لامين يبلغ من العمر 18 عاماً. إنه لاعب رائع. أحياناً ترى ما يفعله، وهو أمر مذهل - خاصة في المواقف الفردية. لكنه يبلغ من العمر 18 عاماً فقط. أحياناً ينزعج عندما أستبدله، ربما لأنه يحاول مواجهة أربعة أو خمسة مدافعين والتسديد. قد يشعر بالإحباط. إنه عاطفي، ولا بأس بذلك. نحن ندعمه. نساعده على النمو. علينا أن نعتني به. أعلم أن الجميع يراقبه لأنه رائع. لكنه يبلغ من العمر 18 عاماً فقط. جميعنا نرتكب أخطاء. سنحميها دائماً. سيكون الأفضل في المستقبل".
تحدي قاري مختلف
على الرغم من فوز برشلونة على أتلتيكو في الدوري الإسباني، سارع فليك إلى التأكيد على أن مباريات دوري أبطال أوروبا تنطوي على تحديات ومستوى من الحماس يختلفان تمامًا عن المواجهات المحلية. وعندما سُئل عما إذا كان «البلوغرانا» يتمتعون بميزة نفسية، أوضح المدرب الألماني قائلاً: «الأمر مختلف. ليس تمامًا، لكنه مختلف. دوري أبطال أوروبا مسابقة مختلفة. هكذا أرى الأمر. نحن نلعب ضد خصم قوي يضم لاعبين رائعين. نريد التأهل إلى الدور التالي".
كسر جدار سيميوني
أكد فليك على صعوبة التغلب على فريق دييغو سيميوني، مشيرًا إلى تنظيمه وقوته الذهنية قبل مباراة الذهاب. كما تطرق إلى المخاوف المتعلقة بالانضباط والطابع البدني للمباراة، ملمحًا إلى أفكار تكتيكية محددة يعمل الفريق على تطويرها.
وتحدث فليك عن نقاط قوة أتلتيكو ونهج برشلونة، مضيفاً: "أتلتيكو فريق قوي. لديهم الموقف الصحيح، ولاعبون سريعون، وقوة على أرض الملعب. يوم السبت، أراحوا عدة لاعبين ومع ذلك لعبوا بشكل جيد. ليس من السهل تسجيل هدفين ضد أتلتيكو. هذا كل ما يمكنني قوله. الأمر صعب دائماً. ستكون المباراة مثيرة للغاية. سنحاول تحقيق نتيجة جيدة، لكننا نعلم أننا سنلعب هناك. نريد تحقيق هدفنا. علينا التركيز على أدائنا وما نقوم به. علينا التركيز على لعبتنا. هذا ما أريد رؤيته".
يامال يتطلع إلى كتابة صفحة جديدة في التاريخ
يستضيف برشلونة مباراة الذهاب، ساعياً إلى إنهاء سلسلة مقلقة من 13 مباراة أوروبية متتالية دون أن يحافظ على شباكه نظيفة. وستتجه الأنظار إلى يامال، الذي سيتفوق على إرلينغ هالاند ليصبح أصغر لاعب يصل إلى 10 مشاركات في الأهداف خلال موسم واحد من دوري أبطال أوروبا، إذا سجل هدفاً أو قدم تمريرة حاسمة.