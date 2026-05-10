هانسي فليك يتلقى خسارة مأساوية قبل الكلاسيكو بساعات!
مأساة في يوم المباراة
أصدر النادي الكتالوني بيانًا رسميًا بعد ظهر يوم الأحد يؤكد نبأ الوفاة. وجاءت هذه الأخبار في الوقت الذي كان فيه الفريق يضع اللمسات الأخيرة على استعداداته لاستقبال ريال مدريد، وهي مباراة تحمل في طياتها أهمية تتجاوز مجرد الفوز بلقب الدوري الإسباني. وأعرب النادي عن تعازيه، مؤكدًا أنه يشارك مدربه الحزن في هذه اللحظات التي وصفها بأنها صعبة للغاية بالنسبة لعائلة فليك.
اختار فليك إخبار لاعبيه وطاقمه الفني بالخبر الحزين خلال اجتماعهم الصباحي. وفقاً لتقارير صحيفة ماركا، أوضح المدرب الألماني أنه ينوي الإشراف على المباراة من المنطقة الفنية. ورغم أنه سيعود في نهاية المطاف إلى ألمانيا لتسوية أمور عائلية، إلا أن تركيزه الفوري يبقى منصباً على التزاماته المهنية في آخر مباراة كلاسيكو في الموسم.
الدعم من البلوجرانا
أكد البيان الرسمي الصادر عن النادي على الوقوف صفًا واحدًا خلف مدربهم. وجاء في البيان: "يود نادي برشلونة وكامل أسرة البلوجرانا أن يبعثوا بكل حبهم إلى هانسي فليك بعد وفاة والده. نشاركك حزنك وقلوبنا معك ومع عائلتك في هذه الأوقات العصيبة." أصبح فليك شخصية تحظى باحترام كبير بين لاعبي الفريق الأول في فترة قصيرة. وقد لاقى قراره بالبقاء لخوض المباراة صدىً لدى اللاعبين، الذين يواجهون الآن مهمة التركيز على الملعب وسط هذه الأخبار الحزينة. ولم يؤكد النادي بعد الترتيبات المحددة لسفر فليك بعد صافرة النهاية مساء الأحد.
المستقبل على المحك
تتسم الرهانات الرياضية في هذا «الكلاسيكو» بأهمية غير مسبوقة، حيث يتصدر برشلونة الترتيب بفارق 11 نقطة، ولديه فرصة حسم لقب الدوري الإسباني رياضيًا في مواجهة ريال مدريد مباشرةً. ولن يؤدي الفوز إلى تأكيد تتويجه بطلاً لموسم 2025-2026 فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى تعادل رصيد المواجهات المباشرة بين الناديين في المسابقات الرسمية عند 106 انتصارات لكل منهما.
يدخل ريال مدريد المباراة بدون مهاجمه النجم كيليان مبابي. لم يسافر المهاجم مع فريق ألفارو أربيلوا بعد أن أبلغ عن شعوره بألم جسدي خلال الحصة التدريبية الأخيرة يوم السبت. هذا الغياب يحرم الضيوف من تهديدهم الهجومي الرئيسي في محاولتهم تأخير احتفالات برشلونة. بالنسبة للفريق المضيف، سيكون التعادل كافياً من الناحية الفنية لضمان اللقب، لكن الهدف يبقى تحقيق فوز قاطع.
الفريق يقف إلى جانب فليك
لا تزال الأجواء داخل الفريق تتسم باحترام عميق لقيادة فليك وقراره بالبقاء لخوض مباراة الليلة. وقد أشاد اللاعبون باستمرار بطابعه الودود والمتطلب في آن واحد، حيث أشار فيرمين لوبيز مؤخرًا إلى التحسن الجماعي للفريق تحت قيادة المدرب الألماني. وستكون هذه الوئام الداخلي أمرًا حيويًا أثناء خوضهم مباراة بهذه الأهمية في ظل هذه الظروف الشخصية الحزينة.
بغض النظر عن النتيجة، من المقرر أن يسافر المدرب إلى ألمانيا للوفاء بمسؤولياته العائلية فور انتهاء المباراة. ستكون هذه الليلة بمثابة تقاطع بين الواجب المهني والخسارة الشخصية، حيث يسعى فليك إلى تحقيق فوز تاريخي في الدوري قبل أن يغادر للانضمام إلى عائلته.