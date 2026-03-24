سيظل جواو كانسيلو معارًا من نادي الهلال إلى نادي برشلونة حتى نهاية الموسم. وإذا كان الأمر بيد المدرب هانسي فليك، فمن المقرر أن يبقى اللاعب البرتغالي مع الفريق بعد انتهاء الموسم.
هانسي فليك معجب كبير به: يبدو أن بقاء نجم برشلونة يتوقف على شرطين
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فقد أعطى المدرب السابق للمنتخب الألماني الضوء الأخضر لتوقيع عقد جديد مع كانسيلو. لكن هناك شرطان: أولاً، يجب أن يحصل اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً على موافقة ناديه الأصلي الهلال، وهو ما لا يمثل مشكلة، حيث إن النادي السعودي لم يعد يخطط للاحتفاظ به على أي حال، حسبما ورد. ثانياً، يجب أن يوافق كانسيلو على تخفيض كبير في راتبه. فبرشلونة، الذي يعاني من أزمة مالية، لا يستطيع ببساطة تحمل راتبه السنوي المزعوم البالغ 12 مليون يورو.
ينتهي عقد كانسيلو مع الهلال في عام 2027.
فاز جواو كانسيلو بلقب الدوري الألماني مع نادي بايرن ميونيخ
وافق نادي الهلال في يناير على إعارة كانسيلو إلى النادي الكتالوني، بعد أن انتقل الظهير إلى النادي الصحراوي في عام 2024 مقابل 25 مليون يورو. وخاض الظهير الهجومي القوي مع فريق فليك اثنتي عشرة مباراة رسمية في الموسم الحالي، وسجل خلالها هدفاً واحداً وصنع أربعة أهداف.
وكان كانسيلو قد انتقل على سبيل الإعارة إلى برشلونة في موسم 2023/24. ومن بين الأندية التي لعب لها سابقاً مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ ويوفنتوس تورينو. وفاز مع بايرن ميونيخ بالبطولة الألمانية في نصف الموسم 2023.
جواو كانسيلو: إحصائياته مع برشلونة في موسم 2025/26
الألعاب
12
أهداف
1
تمريرات حاسمة
4