هانسي فليك غضب بشدة - ولاعب في المنتخب الوطني الحالي هرب: كيف أدى خطأ في صفقة انتقال إلى انقسام نادي بايرن ميونيخ

نظرة على عام 2020: كان بايرن ميونيخ قد فاز للتو بالثلاثية بقيادة فليك وكان في طريقه لتحقيق السداسية. ونظرًا لأن فترة الانتقالات الخريفية ظلت مفتوحة حتى 5 أكتوبر بسبب جائحة كورونا، فقد أدى ذلك إلى حملة انتقالات خريفية لم يسبق لها مثيل. في غضون 24 ساعة، أعلن بايرن ميونيخ عن التعاقد مع مارك روكا (23 عامًا آنذاك، مقابل 9 ملايين يورو)، وبونا سار (28 عامًا، مقابل 8 ملايين يورو)، وإريك ماكسيم شوبو-موتينج (31 عامًا، بدون مقابل)، ودوغلاس كوستا (30 عامًا، على سبيل الإعارة)، ولاعب يدعى تياجو دانتاس (19 عامًا، على سبيل الإعارة). كان المسؤول الرئيسي عن ذلك هو المدير الرياضي آنذاك حسن صليهاميدزيتش.

وبعد مرور عامين على الأقل، تبين أن هذه الخطوة التي كانت مدفوعة بالذعر تمامًا، والتي جاءت في أعقاب الهزيمة المقلقة 1-4 أمام تي إس جي هوفنهايم، كانت واحدة من أكثر عمليات بايرن فاشلة في سوق الانتقالات. فقط تشوبو-موتينج أضاف قيمة مستدامة، بينما لم يساعد سار وكوستا الفريق بشكل حقيقي. علاوة على ذلك، حجب روكا ودانتاس فرص اللاعبين المولودين في ميونيخ والذين نشأوا في أكاديمية النادي، ستيلر وأدريان فاين (الذي يلعب حالياً في SSV Jahn Regensburg) - وفوق كل ذلك، كلفوا النادي في بعض الأحيان أموالاً طائلة.

بالنسبة لروكا، حقق بايرن ميونيخ بعد عامين ربحًا من الانتقال قدره ثلاثة ملايين يورو، عندما انتقل إلى ليدز يونايتد مقابل 12 مليون يورو حسب ما تردد. لذلك، فإن صفقة إعارة دانتاس إلى بنفيكا لشبونة تبدو مشكوك فيها بشكل أكبر. فقد تمت هذه الصفقة بشكل خاص بناءً على إصرار فليك، الذي اكتشف اللاعب البرتغالي الموهوب بلا شك خلال فترة عمله كمدير رياضي في الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB)، وتجاوز ساليهاميدزيتش في هذه الصفقة وفقًا للشائعات. قيل آنذاك إن "برازو" كان لديه خطط أخرى لخط الوسط.

بعد بضعة أشهر فقط من صفقة الانتقالات الخماسية، اندلعت مناقشة مفادها أن هناك دهشة في الحرم الجامعي من تفضيل دانتاس، الذي يتدرب بانتظام مع المحترفين، على الموهبة الشابة ستيلر. وحقيقة أن دانتاس لم يكن مؤهلاً للعب مع المحترفين حتى 1 يناير، أضافت المزيد من الوقود إلى نار النقاش المشتعلة بالفعل. السبب: لم تصل المستندات الخاصة بالصفقة إلا بعد انتهاء فترة الانتقالات الفعلية، ولذلك لم يكن من الممكن تسجيله قبل انتهاء فترة الحظر. وأثارت هذه التقارير غضب فليك بشدة.

"هذا غير صحيح"، قال، وانتقد: "يحاولون مرارًا وتكرارًا إحداث شرخ بين المحترفين والمركز التدريبي." ففي النهاية، هو على تواصل مستمر مع المركز التدريبي. "إذا حدث شيء ما، نتحدث بصوت واحد." لكن يبدو أن الشائعات لم تكن خاطئة تمامًا، كما أشارت تصريحات ستيلر في نوفمبر 2021.

وصف اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا اليوم التعاقدات مع روكا ودانتاس بأنها "صفعة على الوجه"، وقال لـ SPOX في الصيف التالي: "في النهاية، كان من الواضح لي أن مسيرتي مع بايرن ستنتهي بعد هذا الموسم." وهذا ما حدث بالفعل. ترك ستيلر عقده ينتهي وانتقل إلى TSG هوفنهايم دون مقابل. بعد أن أصبح لاعباً أساسياً تحت قيادة هونيس، تبعه إلى VfB شتوتغارت في موسم 2023/24، حيث أحرز تقدماً كبيراً في تطوره.