Getty Images Sport
هانسي فليك سعيد بعودة غافي بعد غياب طويل، حيث اعترف مدرب برشلونة بأن «فترة الإصابات لم تكن سهلة» بالنسبة للاعب الوسط
التأكيد الرسمي من نادي برشلونة
بعد أشهر من التعافي الدؤوب، أكد نادي برشلونة عودة غافي عبر بيان مؤثر على موقعه الرسمي. وقبل الإصابة التي أبعدته عن الملاعب، لم يشارك لاعب الوسط سوى في مباراتي مايوركا وليفانتي في أغسطس الماضي. وأعلن النادي: "أصبح لاعب الوسط متاحًا مرة أخرى للمدرب هانسي فليك... وستشكل مشاركته على أرض الملعب عودته للعب بعد غياب دام 205 يومًا."
إدارة العودة
بدا فليك سعيداً للغاية عند حديثه عن جاهزية لاعب الوسط، لكنه سارع إلى تذكير المشجعين بأن الشاب سيحتاج إلى العودة التدريجية إلى المنافسات الرسمية. "هل أعلنا ذلك بالفعل؟ لقد حصل على تصريح طبي بالعودة، وأنا سعيد بذلك. آمل أن يتمكن من اللعب لبضع دقائق. أعجبني ما رأيته منه في التدريبات، لكن من الواضح أننا يجب أن نتعامل معه بحذر"، أوضح المدرب الألماني. الخطة هي إشراك اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً في الدقائق الأخيرة، اعتماداً على مجريات المباراة. وأضاف فليك: "علينا أن نمضي خطوة بخطوة، شيئاً فشيئاً. لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة له، ولا يزال أمامه سنوات عديدة في عالم كرة القدم".
الثقة في المسار
على الرغم من خطورة الإصابة، يثق فليك في أن غافي حافظ على القوة الذهنية المطلوبة. وبدد المدرب المخاوف بشأن الحالة النفسية للاعب أو استعداده للخوض في الصراعات البدنية. «إنه يتمتع بالموقف الصحيح. وهذا أمر جيد. سنرى كيف ستتطور الأمور. إنه يثق بجسده بنسبة 100٪ وبقدرته على اللعب. نحن جميعًا نعرف جافي، وأنا أحب شدته"، أضاف فليك، مشيرًا إلى العزيمة التي جعلت خريج لا ماسيا هذا أحد اللاعبين المفضلين لدى الجماهير.
دفعة تكتيكية هائلة
"إنه دائمًا ما يسعى لتقديم كل ما لديه من أجل هذا النادي وهذا الفريق. إن عودته تعد خبرًا رائعًا"، ختم فليك حديثه. وتأتي عودة النجم في وقت حاسم للبلوجرانا، حيث يسعى الفريق للحفاظ على زخمه في صدارة الترتيب قبل مواجهته لفريق إشبيلية يوم الأحد.
