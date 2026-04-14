لعنة الـ11 عامًا: جريمة مكتملة الأركان من هانزي فليك.. وموسم أتلتيكو مدريد التاريخي يطبخ بهدوء على أنقاض برشلونة

ساد صمت جنائزي في غرف ملابس "البلوجرانا"؛ لم تقطعه سوى أهازيج الاحتفالات الصاخبة القادمة من مدرجات ملعب "الرياض ميتروبوليتانو"، في العاصمة الإسبانية مدريد.

نعم.. العملاق الكتالوني برشلونة حقق انتصارًا بـ"هدفين لواحد" على نادي أتلتيكو مدريد؛ ولكنه ودع دوري أبطال أوروبا 2025-2026، من دور ربع النهائي.

توديع برشلونة للبطولة الأوروبية، رغم الفوز على أتلتيكو مدريد "إيابًا"؛ يأتي بسبب خسارته "ذهابًا" على أرضية ميدانه "سبوتيفاي كامب نو"، بهدفين دون رد.

وسجل ثنائية العملاق الكتالوني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أُقيمت مساء يوم الثلاثاء؛ كل من الثنائي الإسباني لامين يامال وفيران توريس، في الدقيقتين 4 و24.

إلا أن النيجيري أديمولا لوكمان، جناح فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم، سجل هدف التأهُل في الدقيقة 31؛ حيث تم المحافظة عليه، حتى إطلاق صافرة النهاية.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد توديع برشلونة البطولة الأوروبية على يد أتلتيكو مدريد.