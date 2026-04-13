Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Hansi Flick
أحمد فرهود

هانزي فليك الأب القاسي: مأساة لاعب برشلونة المُهمش تتكرر.. ولامين يامال لا يمتلك "رحمة" بابلو جافي!

فقرات ومقالات
برشلونة
هانسي فليك
لامين يامال
جافي
روني بردغجي
بابلو توري
الدوري الإسباني

الوجه الآخر لهانزي فليك في برشلونة..

منذ اليوم الأول الذي جاء فيه المدير الفني الألماني هانزي فليك، إلى العملاق الكتالوني برشلونة؛ والجميع يشيد بتعامله الرائع مع نجوم الفريق الأول لكرة القدم، سواء في غرفة الملابس أو فوق أرضية المستطيل الأخضر.

برشلونة تعاقد مع فليك صيف عام 2024؛ ليتولى القيادة الفنية للفريق الأول، خلفًا للإسباني الشاب تشافي هيرنانديز.

وبالفعل.. ظهر قُرب المدير الفني الألماني من نجوم العملاق الكتالوني؛ وهو ما خلق "جوًا عائليًا" أعاد الفريق إلى منصات التتويج مجددًا، بعد "موسم صفري" في 2023-2024.

لكن رغم ذلك.. يبقى هُناك جانب "قاسٍ" من فليك، ظهر في الموسم الماضي، ويتواصل خلال العام الرياضي الحالي 2025-2026؛ وهو ما يُمكن أن نستعرضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

  • FBL-ESP-LIGA-GIRONA-BARCELONAAFP

    لقطة روني بردغجي التي كسرت قلوب البرشلونيين!

    في الثواني الأخيرة من مباراة العملاق الكتالوني برشلونة ضد نادي إسبانيول، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026؛ ظهر جميع نجوم الفريق الأول المتواجدين على "الدكة"، وهم يحتفلون بالفوز (4-1).

    إلا أنه كان هُناك لاعب واحد فقط، يجلس على "الدكة"، والحزن ظاهر على وجهه؛ وهو السويدي الشاب روني بردغجي، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

    بردغجي انضم إلى برشلونة صيف عام 2025، قادمًا من نادي كوبنهاجن الدنماركي؛ حيث تألق اللاعب على فتراتٍ، مع العملاق الكتالوني.

    والمثير في الأمر.. بردغجي في كل مرة كان يتألق فيها؛ يقوم المدير الفني الألماني هانزي فليك بـ"تهميشه" بعدها مباشرة، ولا يعطيه أي دقيقة لعب.

    وبرر فليك تهميش النجم السويدي الشاب، بالقول: "إنه لاعب رائع ومحترف على أعلى مستوى؛ لكن.. عليكم معرفة من هو النجم الذي يلعب في نفس مركزه"، في إشارة إلى الجوهرة الإسبانية لامين يامال.

    * أرقام روني بردغجي مع برشلونة:

    - مباريات: 22.

    - دقائق: 615.

    - مساهمات تهديفية: 6.

    - أهداف مسجلة: 2.

    - أهداف مستقبله: 4.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    هانزي فليك يخالف كل التوقعات مع روني بردغجي

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب التأكيد على حديث المدير الفني الألماني هانزي فليك، بخصوص احترافية النجم السويدي الشاب روني بردغجي.

    بردغجي لم يسبب أي مشكلة في غرفة ملابس العملاق الكتالوني برشلونة، رغم "تهميشه" الكبير؛ حيث يواصل التدرب ومحاولة إثبات نفسه، فيما تبقى من الموسم الحالي.

    إلا أن أكثر ما أحزن بردغجي؛ هو أن كل المؤشرات كانت تؤكد أنه سيلعب ضد نادي إسبانيول، للأسباب التالية:

    * أولًا: مباراة إسبانيول سبقت مواجهة أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    * ثانيًا: برشلونة في حاجة إلى "ريمونتادا" جديدة ضد أتلتيكو، بعد الخسارة (0-2) ذهابًا؛ وذلك للتأهُل إلى دور نصف النهائي.

    * ثالثًا: إرهاق نجوم برشلونة الكبار، الذين كانوا يحتاجون إلى الراحة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد؛ لضمان تحقيق "الريمونتادا".

    ورغم ذلك.. وجدنا فليك يشرك الجوهرة الإسبانية لامين يامال، "أساسيًا" ضد إسبانيول؛ بل ويتركه يكمل الـ90 دقيقة كاملة، دون أن يشرك بردغجي أبدًا.

    ولم يحصل بردغجي على أي دقيقة، في آخر 5 مباريات رسمية للعملاق الكتالوني؛ وذلك على النحو التالي:

    * الجولة 29 من الدوري الإسباني: 0 دقيقة ضد رايو فاييكانو.

    * الجولة 30 من الدوري الإسباني: 0 دقيقة ضد أتلتيكو مدريد.

    * الجولة 31 من الدوري الإسباني: 0 دقيقة ضد إسبانيول.

    * إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: 0 دقيقة ضد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

    * ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: 0 دقيقة ضد أتلتيكو مدريد الإسباني.

  • FC Barcelona v Girona FC - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    روني بردغجي امتداد لـ"مأساة" بابلو توري مع فليك!

    ما يحدث مع النجم السويدي روني بردغجي، في الموسم الحالي 2025-2026؛ شاهدنا المدير الفني الألماني هانزي فليك يقوم به مع متوسط الميدان الإسباني بابلو توري، في العام الرياضي الماضي.

    توري كان مثل بردغجي، يتألق على فترات مع العملاق الكتالوني برشلونة؛ لكنه في كل مرة كان يظهر فيها إمكاناته الرائعة، يتم "تهميشه" بعدها مباشرة من فليك.

    هُنا.. خرجت بعض التفسيرات عن "تهميش" توري، تحت قيادة المدير الفني الألماني؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: كثرة نجوم خط الوسط.

    * ثانيًا: عدم أداء توري بعض الأدوار التكتيكية المطلوبة منه.

    المهم.. توري لم يحتمل كثيرًا هذا الوضع؛ ليرحل في صيف عام 2025 بشكلٍ رسمي، إلى صفوف نادي مايوركا الإسباني.


  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    لامين يامال لا يملك نفس "رحمة جافي" في برشلونة!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق؛ حيث يجب الإشارة إلى نقطة مهمة للغاية، في نهاية تقريرنا.

    هذه النقطة هي الفارق بين تصرف متوسط الميدان بابلو جافي مع زميله السابق بابلو توري، في الموسم الماضي 2024-2025؛ وما يحدث من جوهرة نادي برشلونة لامين يامال مع روني بردغجي، في العام الرياضي الحالي.

    نتذكر في الموسم الرياضي الماضي، وتحديدًا في 26 يناير 2025، أن المدير الفني الألماني هانزي فليك طلب من جافي؛ أن يستعد للنزول " بديلًا" ضد نادي فالنسيا، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإسباني.

    إلا أن جافي وجد أن برشلونة حسم النتيجة؛ ليطلب من فليك أن يدفع بتوري بدلًا منه، وذلك لتحسين نفسيته بعد "تهميشه" الكبير.

    وبالفعل.. فليك استجاب لطلب جافي، ودفع بتوري كـ"آخر تبديل" في هذه المباراة؛ وهي المبادرة التي لم نُشاهدها من يامال مع بردغجي، في الموسم الحالي.

    يامال يلعب جميع مباريات برشلونة، بل ويحتج كثيرًا عندما يتم استبداله في المباريات المحسومة حتى؛ وهو ما يجعل فرص بردغجي، تقل كثيرًا.

    نعم.. من المؤكد أن عدم اعتماد فليك على النجم السويدي، يعود لبعض الأسباب التكتيكية؛ ولكننا نتحدث عن غضب يامال عند استبداله، ورغبته في لعب كل الدقائق الممكنة.

    لذلك.. كان من الأفضل أن نُشاهد نفس مبادرة جافي مع يامال، في المباريات المحسومة خلال الموسم الحالي؛ حيث كان الجميع سيستفيد وقتها، ومنهم يامال للراحة أحيانًا.

دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة