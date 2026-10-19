تغيّر لهجة هانزي فليك عن لامين يامال: ضغط إدارة برشلونة حاضر ولكن.. نحن أمام نهاية مخاوف الغرور وبداية عهد "الأفضل في العالم"!

لا يختلف اثنان على أن الجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح العملاق الكتالوني برشلونة، هو أحد أبرز قادة الجيل الجديد الموهوب في عالم الساحرة المستديرة.

نعم.. في سن التاسعة عشرة فقط، يقدّم يامال متعة كروية تخطف القلوب؛ إلى جانب تتويجه بالعديد من الألقاب الجماعية الكبيرة، باستثناء دوري أبطال أوروبا الذي لم يحققه حتى الآن.

وينتظر يامال وعشاقه، أن يترجم الجوهرة الإسبانية هذه المتعة الكروية والألقاب الجماعية، إلى إنجاز شخصي كبير للغاية.

هذا الإنجاز يتمثّل في التتويج المحتمل بجائزة "الكرة الذهبية" لعام 2026؛ ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يحقق ذلك، إذا نجح في حصدها بالفعل.

ومع اقتراب حفل "الكرة الذهبية"، يبدو أن لهجة الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، تجاه نجمه لامين يامال بدأت تتغيّر؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا خلال السطور القادمة..