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Hansi Flick Lamine Yamal Barcelona GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

تغيّر لهجة هانزي فليك عن لامين يامال: ضغط إدارة برشلونة حاضر ولكن.. نحن أمام نهاية مخاوف الغرور وبداية عهد "الأفضل في العالم"!

فقرات ومقالات
برشلونة
لامين يامال
هانسي فليك
الدوري الإسباني

ماذا حدث؟!

لا يختلف اثنان على أن الجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح العملاق الكتالوني برشلونة، هو أحد أبرز قادة الجيل الجديد الموهوب في عالم الساحرة المستديرة.

نعم.. في سن التاسعة عشرة فقط، يقدّم يامال متعة كروية تخطف القلوب؛ إلى جانب تتويجه بالعديد من الألقاب الجماعية الكبيرة، باستثناء دوري أبطال أوروبا الذي لم يحققه حتى الآن.

وينتظر يامال وعشاقه، أن يترجم الجوهرة الإسبانية هذه المتعة الكروية والألقاب الجماعية، إلى إنجاز شخصي كبير للغاية.

هذا الإنجاز يتمثّل في التتويج المحتمل بجائزة "الكرة الذهبية" لعام 2026؛ ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يحقق ذلك، إذا نجح في حصدها بالفعل.

ومع اقتراب حفل "الكرة الذهبية"، يبدو أن لهجة الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، تجاه نجمه لامين يامال بدأت تتغيّر؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا خلال السطور القادمة..

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    هانزي فليك.. حماية لامين يامال من "الغرور"

    منذ توليه قيادة العملاق الكتالوني برشلونة، والمدير الفني الألماني هانزي فليك يشيد بالجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

    إلا أن إشادة فليك بيامال لم تكن مبالغًا فيها؛ وهو ما كان يتضح في التالي:

    * أولًا: الإشادة بعمل الفريق بالكامل، أكثر من التركيز على التأثير الفردي ليامال.

    * ثانيًا: تقديم النصائح إلى يامال باستمرار؛ من أجل تجنّب الأخطاء والتحسّن بشكل أكبر.

    * ثالثًا: التركيز على يامال باعتباره موهبة فذة في عالم الساحرة المستديرة، أكثر من تقديمه بأنه الأفضل في العالم.

    وسياسة فليك معروفة أساسًا؛ وهي حماية نجوم برشلونة - خاصة يامال -، من الغرور أو تغليب "الأنا" على مصلحة المجموعة.

    بمعنى أوضح.. المدير الفني الألماني يحرص على عدم المبالغة في الإشادة بلاعب دون غيره، بما قد يؤدي إلى تضخم شعوره بأهميته أو إثارة أزمات داخل غرفة الملابس؛ لذا يركز على أن الفريق "يفوز ويخسر" بفضل عمل المجموعة بالكامل، وليس بسبب موهبة أو اسم نجم محدد.

    ويزداد الحرص مع يامال بالذات - كما ذكرنا -؛ بسبب صغر سنه وتحقيقه الشهرة والألقاب الكبيرة في بداية مسيرته الكروية، وهو ما قد يثير المخاوف بشأن احتمال إصابته بالغرور أو الاكتفاء بما حققه بالفعل.

  • Hansi Flick (C)Getty Images

    ضغط إداري.. عندما غيّر هانزي فليك سياسته!

    بعد ما استعرضناه في السطور الماضية؛ يأتي السؤال هنا: "كيف تغيّرت لهجة المدير الفني الألماني هانزي فليك تجاه الجوهرة الإسبانية لامين يامال؟!".

    فليك أعلن بشكل واضح وصريح، بعد فوز العملاق الكتالوني برشلونة (5-2) على مضيفه ريال بيتيس، مساء يوم السبت 17 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الدوري الإسباني، أن يامال هو "أفضل لاعب في العالم" حاليًا، من وجهة نظره.

    أي أن فليك انتقل من الإشادة بموهبة يامال وتأثيره إلى وصفه صراحة بأنه الأفضل في العالم؛ وهو ما يفتح الباب أمام التساؤل بشأن أسباب هذا التغيّر، خاصة في توقيت يسبق حفل "الكرة الذهبية".

    وفي هذا السياق، أرجع بعض الإعلاميين الكتالونيين هذا الموقف، إلى احتمال وجود توجّه داخل برشلونة لدعم يامال علنًا، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: احتمال مطالبة الإدارة البرشلونية فليك بدعم يامال علنًا.

    * ثانيًا: أن هذا الدعم يأتي في ظل اقتراب حفل "الكرة الذهبية" لعام 2026.

    وإذا صحّ هذا التفسير، فقد يعكس رغبة برشلونة في استخدام نفوذه الإعلامي والمعنوي لدعم حظوظ يامال في التتويج بجائزة "الكرة الذهبية"؛ بدرجة تجعل المدير الفني الألماني نفسه يتبنّى خطابًا أكثر وضوحًا في الإشادة بنجمه، ولو بشكل مؤقت.

  • FC Barcelona Open Training Session in Spotify Camp NouGetty Images Sport

    يامال الأفضل.. أسباب أخرى وراء تغيّر سياسة فليك

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب التأكيد عزيزي القارئ، على أن تغيّر لهجة المدير الفني الألماني هانزي فليك عند حديثه عن الجوهرة الإسبانية لامين يامال، قد لا يكون بسبب ضغط إدارة العملاق الكتالوني برشلونة فقط.

    نعم.. هناك عوامل أخرى قد تكون وراء هذا التغيّر، ترتبط بنظرة المدير الفني الألماني نفسه إلى اللاعب؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الاطمئنان إلى شخصية يامال.

    * ثانيًا: التأثير المتزايد ليامال داخل برشلونة.

    والنقطة الأولى تتعلق باحتمال تزايد ثقة فليك ومسؤولي برشلونة، في قدرة يامال على التعامل مع الشهرة والنجاح؛ دون أن يؤثر ذلك سلبًا في طموحه، أو رغبته في التطور وتحقيق المزيد من الألقاب.

    كما أن الثقة الكبيرة التي يظهرها يامال في إمكاناته الفنية قد تعكس إيمانًا بقدراته، وليس بالضرورة غرورًا؛ وبالتالي.. فإن وصفه بأنه "الأفضل في العالم" حاليًا قد لا يؤثر عليه سلبًا، إذا ظل مصحوبًا بالعمل والانضباط والرغبة في التطور.

    أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية؛ فهي التأثير المتزايد ليامال في برشلونة، سواء في نتائج المباريات أو في دوره داخل المجموعة.

    والبعض قد يقول: "ما الجديد؟!".. هنا سنرد: لا عزيزي القارئ، ركّز في نقطتين مهمتين تتعلقان بيامال خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027:

    - 1/ اختياره ضمن قادة برشلونة رسميًا.

    - 2/ تأثيره أصبح يتجاوز مجرد المهارات الفردية أو تسجيل الأهداف.

    واختيار يامال ضمن قادة برشلونة، هو مؤشر مهم على حجم الثقة التي يحظى بها داخل الفريق؛ فالدور القيادي لا يرتبط بالموهبة وحدها، بل يعكس أيضًا مكانة اللاعب بين زملائه، وقدرته على التأثير في المجموعة.

    وبخصوص التأثير الفني؛ فإن يامال أصبح وفقًا لما يقدمه داخل الملعب، لاعبًا قادرًا على التأثير في إيقاع لعب برشلونة وصناعة الفرص وتوجيه الهجمات، وليس مجرد جناح يستعرض مهاراته أو يسجل بعض الأهداف.

    ونحن ذكرنا في تقرير سابق أن تأثير يامال في برشلونة حاليًا، أصبح يذكّرنا بفترة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؛ عندما كان يفرض حضوره على مجريات المباريات، ويسهم بقدر كبير في تحديد مصيرها.

    وبالطبع.. لا يعني ذلك أن يامال وصل إلى المكانة التاريخية نفسها التي بلغها ميسي؛ وإنما يتعلق الأمر بأوجه التشابه في طبيعة التأثير الفني، وقدرة اللاعب على تغيير مسار المباراة بفضل موهبته وقراراته داخل الستطيل الأخضر.

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  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    كلمة أخيرة.. لامين يامال المتألق أمام أسبوع حاسم

    الخلاصة من كل ما ذكرناه عزيزي القارئ، أننا أمام تطور لافت في الخطاب العلني للمدير الفني الألماني هانزي فليك تجاه الجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح العملاق الكتالوني برشلونة؛ إذ أصبح يصفه صراحة بأنه "الأفضل في العالم" حاليًا، دون التحفظ السابق.

    وقد يكون ذلك عائدًا إلى ضغط إداري محتمل، مع اقتراب حفل "الكرة الذهبية" لعام 2026، أو إلى تغيّر نظرة فليك نفسه، لشخصية يامال ونضجه وتأثيره داخل الفريق.

    ويستحق يامال بالفعل الثناء على ما قدّمه في مسيرته الكروية، سواء من مدربه وإدارة ناديه أو حتى من الخصوم؛ وذلك بالنظر إلى ما أظهره من موهبة وتأثير، رغم صغر سنه.

    ومع كل موسم.. نشهد تطورًا أكبر في أداء يامال وتأثيره؛ عكس توقعات من اعتقدوا أن بريقه قد يخفت سريعًا، بسبب التشبّع المبكر بالنجاح والألقاب.

    * أرقام يامال مع برشلونة في موسم 2026-2027:

    - مباريات: 11.

    - دقائق: 921.

    - مساهمات تهديفية: 19.

    - أهداف: 9.

    - تمريرات حاسمة: 10.

    وينتظر يامال أسبوع حاسم من أجل كتابة التاريخ؛ إذ سيكون أمام مواجهتين كبيرتين قبل حفل "الكرة الذهبية"، وذلك على النحو التالي:

    * 20 أكتوبر 2026: مواجهة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

    * 25 أكتوبر 2026: مواجهة نادي ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني.

    * 26 أكتوبر 2026: حفل "الكرة الذهبية".

    ويُمني مشجعو برشلونة النفس، أن يقود يامال فريقهم لتحقيق نتائج إيجابية أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد؛ قبل حفل "الكرة الذهبية" الذي يطمح خلاله إلى التتويج بالجائزة، ليصبح أصغر لاعب في التاريخ يحقق ذلك - كما ذكرنا -.

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