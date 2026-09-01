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أحمد فرهود

يقلّد هانزي فليك!.. 5 قرارات تكشف كيف استعان جوزيه مورينيو بـ"وصفة برشلونة السحرية" في ريال مدريد

فقرات ومقالات
ريال مدريد
برشلونة
جوزيه مورينيو
هانسي فليك
الدوري الإسباني

مورينيو بدأ موسم "2026-27" بقوة مع ريال مدريد..

لا شك أن المدير الفني الألماني هانزي فليك، أحدث ثورة "تكتيكية وانضباطية" داخل العملاق الكتالوني برشلونة؛ خاصة إذا ما نظرنا إلى الحالة المتردية التي كان عليها الفريق الأول لكرة القدم، قبل استلامه المهمة صيف عام 2024.

هذه الثورة "التكتيكية والانضباطية" في برشلونة، ربما ألهمت المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو؛ وذلك عند عودته مجددًا إلى نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، صيف عام 2026.

نعم.. الأمر قد لا يكون "تقليدًا" بالمعنى الحرفي، لأن مورينيو معروف عنه استخدام الأساليب الانضباطية طوال مسيرته التدريبية؛ إلا أنه رغم ذلك اِستعان بـ"طرق فليك" غير المعتادة في ريال مدريد، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

والسبب في ذلك، هو أن المدير الفني البرتغالي عاد إلى "الميرينجي"، في مرحلة صعبة للغاية؛ تتمثّل في ابتعاد الفريق عن منصات التتويج منذ عامين تقريبًا، مع إعلاء "الأنا" بين اللاعبين.

ونعيد ونكرر.. بعض الأساليب قد يكون مورينيو استخدمها بشكلٍ أو آخر، خلال محطات سابقة من مسيرته التدريبية؛ إلا أن تطبيقها في ريال مدريد حاليًا، يجعلنا نقول إنها "استنساخ أو تقليد" لتجربة فليك مع برشلونة..

  • Jose Mourinho Real Madrid 2026 pre-seasonGetty

    1/ التأخير عن التدريبات = هذه العقوبات!

    عندما وصل المدرب الألماني هانزي فليك إلى العملاق الكتالوني برشلونة، صيف عام 2024، كان من أوائل القرارات التي اتخذها؛ استبعاد أي لاعب يتأخر عن التدريبات أو المحاضرات الفنية، عن "التشكيل الأساسي" للمباراة التالية مُباشرة.

    ويبدو أن المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، قرر تطبيق نفس النظام داخل نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد؛ وذلك حسب ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، خلال الساعات القليلة الماضية.

    لكن.. مورينيو الذي قرر تقليد فليك؛ سيُطبق هذا النظام بطريقة أشد قسوة، على النحو التالي:

    * أولًا: تحويل أي لاعب سيتأخر عن التدريبات أو المحاضرات الفنية، إلى التمرين في "صالة الحديد".

    * ثانيًا: استبعاد أي لاعب سيتأخر عن التدريبات أو المحاضرات الفنية، عن قائمة المباراة التالية.

    والهدف من هذه القرارات، هو نشر "الانضباط" داخل فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ بالإضافة إلى إيصال رسالة للنجوم الكبار، بأن أسماءهم فقط لا تكفي للمشاركة في المباريات.

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  • Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    2/ تأسيس "عائلة ريال مدريد" المترابطة!

    فلنعد بذاكرتنا إلى الوراء قليلًا، وتحديدًا في بدايات عصر المدير الفني الألماني هانزي فليك مع العملاق الكتالوني برشلونة؛ حيث سنجد أنه وضع خطة لتحويل الفريق إلى "عائلة واحدة"، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تناول اللاعبين للطعام "معًا"، داخل المدينة الرياضية.

    * ثانيًا: تجمع اللاعبين "معًا" قبل التدريبات وبعدها، لزيادة الروابط بينهم.

    وحسب صحيفة "آس" الإسبانية؛ يحاول المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو السير على نفس النهج تمامًا، منذ العودة إلى العملاق العاصمي ريال مدريد صيف 2026.

    مورينيو وضع "روتين يومي" للاعبين؛ يتضمن التجمع التكتيكي وتناول الطعام معًا، لزيادة الرابط بينهم وتعزيز روح الجماعة.

  • Jose MourinhoGetty Images

    3/ نظام الـ"11 لاعبًا بدلًا من 9+2"

    دائمًا ما يردد الألماني هانزي فليك، المدير الفني للعملاق الكتالوني برشلونة، أنه يريد من لاعبيه جميعًا - دون أي استثناء -؛ أن يطبقوا نظام الضغط الجماعي، ويلعبوا من أجل الفريق.

    وهذا بالضبط ما يريد المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، تطبيقه مع نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد؛ والذي عاد إلى قيادته صيف عام 2026، بعد الولاية الأولى التي امتدت من 2010 إلى 2013.

    مورينيو قال إنه قرر تطبيق نظام الـ"11 لاعبًا"، بدلًا من الـ"9+2"؛ حيث يقصد من حديثه هذا، الآتي:

    * أولًا: أن يعمل جميع اللاعبين من أجل الفريق؛ وليس بشكلٍ فردي.

    * ثانيًا: أن يضغط جميع اللاعبين على الخصم؛ لا أن يقوم 9 نجوم بذلك - مثلًا - لإراحة اسمين كبيرين.

    ومع بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ شاهدنا بعض النجوم في ريال مدريد يستجيبون مع هذا النظام، وآخرون لا يزالوا يعانون كثيرًا معه.

    لكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هُنا؛ هو: "ما هو القرار الذي سيتخده مورينيو مع من يتهاون في تطبيق هذا النظام الذي تحدث عنه؟!".

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    4/ محاولة إعادة إحياء "لا فابريكا"

    لا يُمكن لنادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، أن يقلّد العملاق الكتالوني برشلونة؛ وذلك في سياسة الاعتماد على أبناء "المدرسة".

    وهذا ليس تقليلًا من "لا فابريكا"، أو مدرسة تكوين اللاعبين في ريال مدريد؛ وإنما الأمر كله مرتبطًا بعقيدة داخل النادي، قائمة على الاعتماد على النجوم الجاهزين الكبار.

    ورغم ذلك؛ أعلن المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو منذ اليوم الأول للعودة إلى ريال مدريد صيف 2026، أنه يريد الاعتماد على أبناء النادي.

    وبرر مورينيو هذه الرغبة الملحة، في الاعتماد على أبناء "الميرينجي"، خلال ولايته الثانية؛ على النحو التالي:

    * أولًا: بناء هوية واضحة لنادي ريال مدريد.

    * ثانيًا: إثبات أبناء ريال مدريد قيمتهم الفنية الكبيرة؛ خاصة بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب 2025-2026.

    وبالفعل وكما تحدثنا في تقرير سابق؛ نحن نشاهد مورينيو يستدعي عددًا من أبناء ريال مدريد إلى "قوائم المباريات"، حتى ولو لم يشركهم أساسيًا أو كـ"بدلاء".

    وبالطبع.. لسنا مضطرين للقول إن المدير الفني الألماني هانزي فليك، أو غيره من المدربين الذين يقودون برشلونة، يعتمدون على أبناء مدرسة "لاماسيا"؛ لأنها فلسفة العملاق الكتالوني أساسًا، والتي تحدد هويته عبر العصور.

  • Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5/ تدريبات بدنية، تغذية ومراقبة حياة اللاعبين!

    عانى نجوم العملاق الإسباني ريال مدريد من عديد الإصابات، خلال الموسمين الماضيين؛ لذا.. قرر المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو وضع نظام صارم، كالتالي:

    * أولًا: تدريبات بدنية مكثفة.

    * ثانيًا: نظام تغذية محدد.

    * ثالثًا: مراقبة حياة اللاعبين.

    كل ذلك ذكرته صحيفة "آس"؛ وهو ما يشبه أسلوب المدير الفني الألماني هانزي فليك أساسًا، مع العملاق الكتالوني برشلونة.

    نعم.. فليك مهووس بـ"الأمور البدنية"، حتى ولو كان نجوم برشلونة يتعرضون لعديد الإصابات؛ حيث ظهر ذلك جليًا في انقلابه ضد المعدين البدنيين، وطلبه تغيير بعضهم في صيف العام الحالي.

    ولا نحتاج القول إن مورينيو أساسًا، يسبق جميع المدربين حول العالم، في أسلوب اللعب البدني، الذي يتطلب إعداد اللاعبين بطريقة مثالية؛ لكن.. إذا ربطنا كل النقاط التي ذكرناها في تقريرنا، سنشعر أن الأسلوب الذي أعاد برشلونة لسابق عهده، هو ما يتم تطبيقه الآن داخل ريال مدريد.

    ومن يعلم؛ بهذا الأسلوب قد يخلق ريال مدريد "جوًا أسريًا" مع انضباط فني وبدني، يعيد الفريق إلى منصات التتويج مجددًا.

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