أحمد فرهود

الصفقة تطبخ: هانزي فليك يطلب مهر أوروبا من إدارة برشلونة.. و"سلاح الأهلي السري" قد يكون الحل!

تخطيط فليك للموسم الجديد بدأ..

"الحفاظ على النجاح أصعب من تحقيقه".. هذه حقيقة مؤكدة؛ فالأمر يتطلب التطور الدائم والتكيُّف مع المتغيرات، إلى جانب عدم الركون لمنطقة الراحة.

هذا ما يحاول أن يفعله الألماني هانزي فليك، المدير الفني للعملاق الكتالوني برشلونة؛ الذي استلم مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم، صيف عام 2024.

وحقق فليك النجاح مع برشلونة، رغم أنه استلم المهمة في واحدة من أصعب فترات هذا الكيان الرياضي الكبير؛ حيث يحاول الحفاظ على "الإرث المحلي" الذي حققه في الفترة الماضية، مع إضافة المجد الأوروبي إليه.

نعم.. المدير الفني الألماني قاد العملاق الكتالوني، للسيطرة على البطولات المحلية في إسبانيا، خلال العامين الماضيين؛ لذا فهو يخطط للعودة إلى اعتلاء عرش دوري أبطال أوروبا، في الفترة القادمة.

وبدأ هانزي فليك التخطط للموسم الجديد بالفعل، وسط بروز اسم عملاق جدة الأهلي على الساحة؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

    طلب هانزي فليك من الإدارة البرشلونية بعد التجديد

    مؤخرًا.. وقع المدير الفني الألماني هانزي فليك، على تجديد عقده مع العملاق الكتالوني برشلونة، حتى 30 يونيو 2028؛ وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في العامين الماضيين، على النحو التالي:

    * الدوري الإسباني: مرتان.

    * كأس السوبر الإسباني: مرتان.

    * كأس ملك إسبانيا: مرة.

    وإجمالًا.. قاد فليك العملاق الكتالوني في 116 مباراة رسمية، بمختلف المسابقات المحلية والقارية؛ محققًا خلالها 88 انتصارًا، مقابل 10 تعادلات و18 هزيمة.

    والشوكة الوحيدة في "حلق" فليك مع برشلونة - حتى الآن -، هي عدم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا؛ حيث ودع من المربع الذهبي في 2024-2025، ثم ربع النهائي في الموسم الرياضي الحالي.

    لذا.. عندما جدد فليك عقده مع برشلونة مؤخرًا، وجّه طلبًا إلى مجلس الإدارة؛ وهو العمل على تحسين الجانب البدني للاعبين قبل أي شيء، إذا أراد النادي تحقيق دوري الأبطال بالفعل.

    ووفقًا لـ"راديو كتالونيا"، طلب هانزي فليك من رئيس برشلونة المُنتخب جوان لابورتا، والمدير الرياضي البرتغالي ديكو، إضافة "معد بدني جديد" إلى طاقمه في الموسم القادم 2026-2027؛ خاصة في ظل شكوى اللاعبين، ولجوء معظمهم إلى مدربين خارج النادي.

    وحسب نفس الخبر دائمًا؛ "المعد البدني الجديد" الذي طلبه فليك من لابورتا وديكو، هو شخص يعرفه تمامًا من فترته في ألمانيا؛ حيث وافقا على التعاقد معه، ويتم العمل على الصفقة الآن.

    من هو "المعد البدني" الذي طلبه هانزي فليك في برشلونة؟

    لم يذكر خبر "راديو كتالونيا" سالف الذكر، اسم المعد البدني الذي طلبه المدير الفني الألماني هانزي فليك، من إدارة العملاق الكتالوني برشلونة.

    إلا أن هُناك بعض الأدلة التي قد تُشير إلى اسم بعينه؛ وهو الإنجليزي أوليفر بارتليت البالغ من العمر 57 سنة، والذي عمل معظم مسيرته في ألمانيا.

    والحقيقة.. الكثيرون يعتقدون أن بارتليت ألماني أساسًا؛ بسبب عمله مع المنتخب الوطني "فئات سنية وأول"، إلى جانب الأندية المحلية "بوروسيا دورتموند، باير ليفركوزن وشتوتجارت".

    وبخلاف المنتخب الألماني والأندية المحلية هُناك؛ عمل هذا المعد البدني مع أندية "رد بول سالزبورج النمساوي وبكين جوان الصيني"؛ وصولًا إلى عملاق جدة الأهلي، عام 2023.

    وما يجعلنا نُشير إلى أوليفر بارتليت، باعتباره المعد البدني الذي طلبه فليك من الإدارة البرشلونية؛ هو الآتي:

    * أولًا: فليك عمل مع بارتليت في منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم؛ تحديدًا عندما كان هانزي مساعدًا للمدرب عام 2008، وليس مديرًا فنيًا.

    * ثانيًا: قيل إن فليك كان يريد بارتليت بمجرد توليه القيادة الفنية لبرشلونة عام 2024؛ إلا أن المعد البدني رفض، بسبب ارتباطه بعقدٍ مع الأهلي وقتها.

    * ثالثًا: عقد بارتليت انتهى مع الأهلي بختام الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث أصبح بإمكانه الانتقال إلى برشلونة أو أي نادٍ آخر، دون أي قيود.

    أهلي بارتليت.. قوة بدنية وجاهزية اللاعبين رغم عامل السن

    الآن.. لنُركز على المعد البدني الإنجليزي أوليفر بارتليت؛ وتحديدًا خلال فترة عمله مع عملاق جدة النادي الأهلي، من 2023 إلى 2026.

    من يتابع الأهلي خلال الفترة الماضية، يُلاحظ أن أبرز ما يميّز كتيبة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله؛ هو "العامل البدني" الذي مكنه من لعب 120 دقيقة "مرتين"، خلال أيام قليلة للغاية من منافسات دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

    وتوّج الأهلي بلقب النخبة الآسيوية، في موسمين متتاليين "2024-2025" و"2025-2026"؛ حيث كان العامل البدني عنصرًا رئيسيًا في هذا الإنجاز التاريخي، خاصة نسخة العام الرياضي الحالي.

    وأساسًا.. أسلوب يايسله مثل معظم المديرين الفنيين الألمان؛ يعتمد على الضغط العالي، الأمر الذي يتطلب لياقة بدنية كبيرة من اللاعبين.

    نعم.. بعض نجوم الفريق الأهلاوي أمثال الجزائري رياض محرز، ليسوا كالسابق بسبب عامل السن، حيث يُلاحظ أن هذا اللاعب لا يضغط بالشكل المطلوب على الخصم؛ ولكنه لم يتعرض لإصابات، ويتواجد باستمرار في قائمة المباريات.

    ويعود الفضل في تجهيز اللاعبين "بدنيًا" بهذا الشكل، إلى بارتليت في المقام الأول؛ حيث تتم الإشادة بعمله داخل قلعة الراقي، بشكلٍ مستمر.

    حتى أن أزمة "انتكاسة" النجم البرازيلي ويندرسون جالينو، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، لم يكن سببها المعدين البدنيين، وإنما الطاقم الطبي نفسه؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: التشخيص الطبي الخاطئ لإصابة جالينو؛ مثلما ذكر الإعلامي مشعل العتيبي سابقًا.

    * ثانيًا: تصريحات يايسله نفسه الذي هاجم فيها الطاقم الطبي؛ قبل أن يخفف من حدة كلامه فيما بعد.

    * ثالثًا: إجراء الإدارة الأهلاوية تغييرات في الجهاز الطبي؛ وذلك خلال الموسم الحالي.

    وبخلاف واقعة جالينو "الطبية"؛ لم تكن هُناك مشاكل بدنية كبيرة في العملاق الجدّاوي، مع بارتليت أو الطاقم بالكامل.

    كلمة أخيرة.. لمَ لا يكون أوليفير بارتليت "مهر أوروبا" يا برشلونة!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه، أن المدير الفني الألماني هانزي فليك، وجد أن "العامل البدني" لنجوم العملاق الكتالوني برشلونة؛ كان السبب الرئيس في بعض إخفاقات الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، خاصة على المستوى الأوروبي.

    ورغم الإشادة بالعمل البدني للإسباني خوليو توس وطاقمه، في موسم 2024-2025 - الأول تحت قيادة فليك -؛ إلا أن هُناك تراجع كبير حدث بعد ذلك، هز ثقة اللاعبين.

    لذا.. لا يريد فليك الاستغناء عن توس، أو أي من الطاقم البدني؛ وإنما إضافة عنصر يتمتع بثقة كبيرة، لتقوية هذا الجانب.

    وما زلنا لا نعلم "هل هذا العنصر هو المعد البدني الإنجليزي أوليفر بارتليت أم لا؟!"؛ لكن الكثير من الأدلة تُشير إليه، كما ذكرنا.

    وبالتأكيد.. رحيل هذا الرجل عن عملاق جدة الأهلي، سيضعف الفريق بشكلٍ كبير من الجانب البدني؛ إذ لم يتم تعويضه باسم آخر، بنفس الكفاءة أو أفضل.

    أما بالنسبة لبرشلونة، فالحصول على اسم بإمكانات وخبرة بارتليت؛ سيكون مكسبًا كبيرًا يعيد ثقة اللاعبين في الطاقم البدني، من جديد.

    ولمَ لا يكون إضافة بارتليت إلى طاقم فليك، داخل البيت الكتالوني العملاق؛ بمثابة "مهر" التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، في الفترة القادمة.

    وليس علينا الآن سوى الانتظار؛ لمعرفة هل ستتم صفقة برشلونة مع أوليفر بارتليت، أم تكون العيون على شخص آخر أساسًا!.

