لو كان الحظ رجلًا لقتله هانزي فليك: إصابة لاعب برشلونة بـ"الصليبي".. الخطط قد تتغيّر والنادي أمام اختبار أخلاقي حاسم

في البداية.. يجب الإشارة إلى أن العملاق الكتالوني برشلونة، تعاقد مع المدافع الأوروجوياني الشاب باتريسيو باسيفيكو، خلال الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2026"، قادمًا من النادي المحلي ديفينسور؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: إعارة لمدة 6 أشهر؛ للعب مع الفريق الرديف "برشلونة أتلتيك".

* ثانيًا: بند شراء إلزامي؛ حال مشاركته لـ45 دقيقة أو أكثر في 10 مباريات على الأقل.

وقبل إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي"؛ لعب باسيفيكو 7 مباريات بالفعل لأكثر من 45 دقيقة، أي أنه كان على بُعد 3 لقاءات فقط من الشراء الإلزامي.

وبعيدًا عن هذا البند.. قيل إن برشلونة معجب للغاية بإمكانات هذا الأوروجوياني الشاب، الذي يجيد اللعب في قلب الدفاع والظهير الأيسر؛ حيث تم الاتفاق معه شفهيًا على كافة بنود الشراء النهائي، في الصيف القادم.

ليس هذا فقط.. العديد من التقارير أكدت أن مستويات باسيفيكو، لفتت أنظار الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ حيث وضع خطة بخصوص مستقبل هذا اللاعب، وهي كالتالي:

* أولًا: ضمه إلى المعسكر الإعدادي لبرشلونة؛ قبل بداية الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

* ثانيًا: إدخاله في منظومة فريق برشلونة الأول الموسم القادم؛ وذلك بمشاركته في التدريبات، وحصوله على بعض الدقائق في المباريات.

كل ذلك كان قبل إصابة باسيفيكو؛ والذي تم الإعلان عنها بشكلٍ رسمي، مساء اليوم الإثنين "20 أبريل 2026".