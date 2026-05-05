Gerard Martin Hansi Flick Barcelona GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

هانزي فليك يكسب الرهان: بديل إينيجو مارتينيز.. وقف صامدًا رغم "الموت" ولم يورط برشلونة مثل باقي زملائه!

فليك نجح في معالجة أزمة برشلونة بأفضل شكل..

في أروقة "سبوتيفاي كامب نو"؛ هُناك قاعدة واحدة فقط لكي تُحقِق النجاح بقميص العملاق الكتالوني برشلونة، وهي "أن تكون لاعبًا بشخصية قوية".

نعم.. عديد المواهب مرت على برشلونة، ولكنها لم تستطع تحقيق النجاح المأمول منها؛ وذلك لفشلها في التعامل مع ضغوط هذا الكيان الرياضي الكبير، سواء الرياضية أو الجماهير والإعلامية.

بينما أسماء أخرى قد تكون أقل موهبة؛ تمكنت من إثبات نفسها مع العملاق الكتالوني، بل وحظيت بإعجاب الأجهزة الفنية وحب الجماهير.

من بين هذه الأسماء؛ النجم الإسباني الشاب جيرارد مارتين، الذي أصبح "قطعة أساسية" في تشكيل المدير الفني الألماني هانزي فليك.

فليك الذي تولى تدريب برشلونة صيف 2024؛ أصبح يعتمد على مارتين بشكلٍ أساسي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ قصة تحوّل مارتين من "السخرية" إلى أحد أفضل نجوم برشلونة، في الموسم الحالي..

    معاناة جيرارد مارتين من "السخرية" مع برشلونة

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أن الألماني هانزي فليك، قرر تصعيد النجم الإسباني الشاب جيرارد مارتين، إلى فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ وذلك عند استلامه مهمة القيادة الفنية، صيف 2024.

    فليك وجد نقصًا عدديًا كبيرًا في مركز "الظهير الأيسر"، عند استلامه مهمة قيادة الفريق الأول؛ حيث لم يكن يتواجد إلا النجم الإسباني الشاب الآخر أليخاندرو بالدي، كثير الإصابات.

    ومع أزمة برشلونة الاقتصادية، وعدم القدرة على التعاقد مع صفقات جديدة؛ رأى المدير الفني الألماني في مارتين، اللاعب الذي قد يلعب "دور البديل" لبالدي.

    لكن.. مارتين لم يقدّم المستوى الفني الكبير في مركز الظهير الأيسر، موسم 2024-2025؛ وذلك عندما كان يُشارك لتعويض بالدي، في حالات الإصابة أو الراحة.

    حتى أن هذا الظهير الإسباني الشاب، عندما قدّم مباراة رائعة هجوميًا ضد العملاق الإيطالي إنتر، في "إياب" نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024-2025، وصنع خلالها هدفين من ثلاثية فريقه؛ ارتكب خطأً قاتلًا في الثواني الأخيرة، كان سببًا في توديع برشلونة للمسابقة.

    وقتها.. برشلونة تعادل على أرضه (3-3) مع إنتر، في "ذهاب" نصف نهائي دوري الأبطال؛ قبل أن يشد الرحال إلى إيطاليا "إيابًا"، ويتقدم (3-2).

    واستلم جيرارد مارتين الكرة في الثواني الأخيرة؛ حيث تأخر في إبعادها، لتُقطع منه وتنتهي بهدف التعادل (3-3) لإنتر.

    نعم.. هذا الهدف كان فيه شك بوجود خطأ ضد مارتين؛ إلا أن اللاعب لو تصرف بشكلٍ أسرع وأبعد الكرة، كان برشلونة سيصل للنهائي.

    المهم.. العملاق الإيطالي خطف بطاقة التأهُل إلى نهائي دوري الأبطال؛ عندما سجل هدف الفوز (4-3) ضد برشلونة، في الشوطين الإضافيين.

    وتعرض مارتين لـ"السخرية" بصفةٍ عامة، في أغلب فترات الموسم الماضي؛ إلا أن فليك ظل يؤمن به لعديد الأسباب، هي:

    * أولًا: لاعب مجتهد داخل أرضية الملعب.

    * ثانيًا: لاعب يسعى للتحسُن دائمًا.

    * ثالثًا: روحه الرائعة مع زملائه.

    ولعب مارتين 42 مباراة رسمية، في الموسم الرياضي الماضي، لكن بواقع 1.793 دقيقة فقط؛ حيث سجل هدفًا وصنع 6 آخرين.

    رهان هانزي فليك.. جيرارد مارتين "بديل" إينيجو مارتينيز

    مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، تلقى الألماني هانزي فليك، المدير الفني للعملاق الكتالوني برشلونة، ضربة قوية للغاية؛ وذلك برحيل واحد من أهم مدافعيه، وهو الإسباني المخضرم إينيجو مارتينيز.

    مارتينيز انتقل من برشلونة إلى عملاق الرياض النصر، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ ليجد فليك نفسه بدون "مدافع أيسر" في الفريق، مع عجز الإدارة على التعاقد مع بديل مناسب بسبب الأزمة المالية.

    هُنا.. بدأ المدير الفني الألماني يفكر في اتجاهين، لحل هذه الأزمة؛ وهما:

    * أولًا: تدريب جيرارد مارتين على اللعب في قلب الدفاع؛ بدلًا من الظهير الأيسر.

    * ثانيًا: البحث عن ظهير يستطيع اللعب في اليسار واليمين؛ ولو على سبيل الإعارة.

    وسبب اختيار فليك لمارتين أساسًا، من أجل اللعب كقلب دفاع بعد رحيل مارتينيز؛ يعود إلى كونه يستخدم قدمه اليسرى، ويجيد ألعاب الهواء.

    وبالفعل.. أصبح مارتين قلب الدفاع الأساسي لبرشلونة؛ خاصة بعد استعارة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو من عملاق الرياض الهلال، في يناير 2026.

    جيرارد مارتين لم يورط برشلونة مثل باقي زملائه

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. نستطيع القول إن النجم الإسباني الشاب جيرارد مارتين، أصبح اكتشاف الموسم بالنسبة للعملاق الكتالوني في قلب الدفاع؛ بعدما كان يتعرض للسخرية في مركزه الأصلي كظهير أيسر، في 2024-2025.

    مارتين أجاد في بناء اللعب بقدمه اليسرى، مع كسب معظم الصراعات الهوائية؛ بالإضافة إلى أنه يتسم بالهدوء وعدم التهور فوق أرضية الملعب، وهو ما ظهر في عدم طرده مثل باقي زملائه.

    نعم.. أسماء دفاعية من المفترض أنها أفضل من مارتين، في صفوف فريق برشلونة الأول لكرة القدم، ورطت العملاق الكتالوني في عديد المباريات الهامة، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ على النحو التالي:

    * الأوروجوياني رونالد أراوخو: الطرد في الخسارة (0-3) أمام تشيلسي الإنجليزي، في مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

    * الإسباني باو كوبارسي: الطرد في الخسارة (0-2) ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

    * الإسباني إريك جارسيا: الطرد مرتين ضد أتلتيكو مدريد؛ وذلك في الخسارة (0-4) بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وفي الفوز (2-1) ضمن منافسات إياب دور الـ8 من مسابقة دوري الأبطال.

    ليس هذا فقط؛ هُناك إحصائية أخرى تثبت أهمية مارتين الكبيرة في برشلونة، بعد تحوّله إلى مركز قلب الدفاع، في الموسم الرياضي الحالي.

    مارتين خاض 26 مباراة كـ"لاعب أساسي" في قلب دفاع برشلونة، خلال الموسم الرياضي الحالي، نجح خلالها الفريق في تحقيق 25 انتصارًا، مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ كانت في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، عندما طُرِد زميله كوبارسي.

    كلمة أخيرة.. جيرارد مارتين وقف صامدًا رغم الموت!

    أخيرًا.. يجب التطرق إلى "موقف آخر" قام به النجم الإسباني الشاب جيرارد مارتين، قلب دفاع وظهير أيسر العملاق الكتالوني برشلونة؛ يثبت لماذا المدير الفني الألماني هانزي فليك، يحبه كثيرًا.

    قبل مواجهة برشلونة ضد نادي سيلتا فيجو، في الجولة 33 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026، تلقى مارتين خبرًا صادمًا؛ وهو وفاة جده، الذي يُعد من أهم الأشخاص في حياته.

    ودخل مارتين في حالة نفسية سيئة، بسبب وفاة جده؛ وهو الأمر الذي أكده فليك فيما بعد، بشكلٍ رسمي.

    لكن رغم ذلك.. أصر اللاعب على المشاركة مع العملاق الإسباني، في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم؛ مع تقديم أداء أكثر من رائع، في مباراة سيلتا تحديدًا.

    وهذا ما يحبه المدير الفني الألماني حقًا؛ وهو الالتزام والتضحية، إلى جانب الاجتهاد والتطور فوق أرضية الملعب.

    ومن غير المعروف هل سيواصل جيرارد مارتين، الحفاظ على "مكانه الأساسي" في تشكيل برشلونة، خلال الموسم الرياضي القادم 2026-2027، أم أنه سيفقده؛ خاصة مع بحث النادي عن مدافع جديد في السوق، مثل الإيطالي أليساندرو باستوني.

    إلا أن المؤكد؛ هو أن مارتين كان أحد أفضل اكتشافات برشلونة في 2025-2026، وأثبت أنه لاعب يستحق الاحترام حقًا.