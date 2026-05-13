وداعًا حلم الـ100 نقطة: هانزي فليك جهز خطة الموسم الجديد ضد ديبورتيفو ألافيس.. "بديل باستوني" يظهر في برشلونة ولكن!

بينما تنفق الأندية العملاقة في أوروبا "المليارات"، بحثًا عن القطعة الناقصة في سوق الانتقالات؛ يقوم مدربو العملاق الكتالوني برشلونة بالالتفات إلى مدرسة "لاماسيا"، ليجدوا دائمًا من يروي عطش الفريق للمواهب.

نعم.. "لاماسيا" وهي مدرسة تكوين اللاعبين في برشلونة؛ قدّمت للعالم الكثير من المواهب الرائعة، الذين أصبحوا نجومًا عالميين فيما بعد.

ولم يختلف الأمر مع المدير الفني الألماني هانزي فليك، الذي تولى قيادة العملاق الكتالوني صيف 2024؛ حيث أعطى فرصًا لعديد المواهب الشابة في مدرسة "لاماسيا"، على مدار الموسمين الماضي والحالي.

آخر هذه المواهب هو المدافع الشاب ألفارو كورتيس؛ الذي ظهر في مباراة برشلونة ضد مستضيفه نادي ديبورتيفو ألافيس، في الجولة 36 من مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور كورتيس مع "كبار" برشلونة لأول مرة..