بعد اقترابه من "مرحلة الخطر" .. قرار عاجل لمانشستر سيتي لإنقاذ إرلينج هلاند

قدّم سولباكن نظرة على الضريبة البدنية التي فرضها جدول المباريات على مجموعته. وأوضح سبب استئجار عدد من اللاعبين الدوليين، ومن بينهم هالاند، لطائرة خاصة لضمان الحصول على راحة فورية.
وكشف سولباكن قائلاً: "كان إيرلينج مُنهكاً تماماً. بعض لاعبيّ لم يحصلوا سوى على ستة أو سبعة أيام من الإجازة. وأنت لا تعيش على لياقتك البدنية في وظيفة عادية. ثم يأتي بعد ذلك مباشرة انطلاق الموسم، تليه بطولة مصغّرة، لذا فهو إجهاد بالغ."
وأشار مدرب النرويج إلى أنه فكّر في إشراك هالاند من مقاعد البدلاء، لكن اللاعب رفض ذلك. واعترف سولباكن بأن هالاند كانت لديه "أحاسيس ومشاعر سيئة" حيال الفكرة في أعقاب تجارب سلبية كبديل في كأس الرابطة.
وأضاف سولباكن: "إنه ضمن المجموعة التي تتحمل العبء الأثقل، وذلك تحديداً لأن فريقه يلعب في كل بطولة ولأنه الرجل الأساسي."