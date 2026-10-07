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Muhammad Zaki و علي سمير
ترجمه

بعد اقترابه من "مرحلة الخطر" .. قرار عاجل لمانشستر سيتي لإنقاذ إرلينج هلاند

إرلينج هالاند
مانشستر سيتي
النرويج
ليفربول ضد مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز
البرتغال ضد النرويج
البرتغال
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

فترة صعبة يمر بها النجم النرويجي

انتشرت بعض التقارير التي تفيد بأن مانشستر سيتي منح إرلينج هالاند فترة راحة طارئة بعد عودته من مهمته الدولية في حالة وُصفت بأنه "مُنهك تمامًا".

وكان المهاجم الفتاك قد طلب استبداله خلال خسارة النرويج أمام البرتغال، ما أثار المخاوف من إجهاد عضلي في الوقت الذي يستعد فيه عملاق الاتحاد لمواجهة ضخمة ضد ليفربول وسط حكم بالإدانة في قضية التلاعب المالي.

  • حصول هالاند على راحة بالغة الأهمية

    تم استبدال إرلينج هالاند في الدقيقة 67 من مباراة النرويج التي خسرتها بنتيجة 2-1 أمام البرتغال في دوري الأمم. وقد طلب المهاجم إجراء التبديل بعد تعرضه لما يُشتبه أنه إجهاد عضلي.

    وسرعان ما تبددت المخاوف من وجود إصابة خطيرة. فقد أكد مدرب النرويج ستالي سولباكن أن الخروج المبكر كان قراراً مُخططاً له مسبقاً لإدارة الحمل البدني المرهق للاعب البالغ من العمر 26 عاماً.

    وبحسب "ذا صن" فقد منح مانشستر سيتي المهاجم الهداف، الذي سجل بالفعل خمسة أهداف في خمس مباريات بالدوري هذا الموسم، إجازة قصيرة. ومن المقرر أن يعود إلى ملعب الاتحاد يوم الخميس لإنهاء الاستعدادات لرحلة الأحد الحاسمة إلى أنفيلد.


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    سولباكن يشرح الإجهاد الشديد

    قدّم سولباكن نظرة على الضريبة البدنية التي فرضها جدول المباريات على مجموعته. وأوضح سبب استئجار عدد من اللاعبين الدوليين، ومن بينهم هالاند، لطائرة خاصة لضمان الحصول على راحة فورية.

    وكشف سولباكن قائلاً: "كان إيرلينج مُنهكاً تماماً. بعض لاعبيّ لم يحصلوا سوى على ستة أو سبعة أيام من الإجازة. وأنت لا تعيش على لياقتك البدنية في وظيفة عادية. ثم يأتي بعد ذلك مباشرة انطلاق الموسم، تليه بطولة مصغّرة، لذا فهو إجهاد بالغ."

    وأشار مدرب النرويج إلى أنه فكّر في إشراك هالاند من مقاعد البدلاء، لكن اللاعب رفض ذلك. واعترف سولباكن بأن هالاند كانت لديه "أحاسيس ومشاعر سيئة" حيال الفكرة في أعقاب تجارب سلبية كبديل في كأس الرابطة.

    وأضاف سولباكن: "إنه ضمن المجموعة التي تتحمل العبء الأثقل، وذلك تحديداً لأن فريقه يلعب في كل بطولة ولأنه الرجل الأساسي."


  • الحكم الأخير يلقي بظلاله

    تمثّل رحلة مانشستر سيتي إلى ميرسيسايد أول مباراة لهم منذ أن أدانت لجنة مستقلة النادي بارتكاب 114 مخالفة مالية. وكان الدوري الإنجليزي الممتاز قد وجّه في الأصل إلى عملاق الإتحاد 115 تهمة تمتد عبر تسعة مواسم بين 2009-10 و2017-18.

    وقد نفى مانشستر سيتي بشدة هذه الاتهامات، لكن المعركة القانونية الطويلة انتهت بحكم إدانة صادم. وتقدّم النادي بطعن على الحكم، رغم تصاعد المطالبات بفرض عقوبة رياضية كبيرة.

    ستتجه كل الأنظار إلى ملعب أنفيلد في نهاية هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يواجه مسؤولو النادي وطاقمه أسئلة مكثفة بشأن التداعيات القانونية، ما يضيف ضغطًا خارجيًا شديدًا على فريق يخوض جدولًا صعبًا.


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    مواجهة محتدمة تلوح في الأفق على ملعب أنفيلد

    يواجه مانشستر سيتي سباقاً محموماً لضمان جاهزية هالاند بشكل كامل لمواجهة الأحد. كما سيقيّم الفريق الضيف حالة نيكو أوريلي وأنطوان سيمينيو مع تعافيهما من إصابتين طفيفتين.

    ويتعامل ليفربول مع مشاكله الخاصة في اختيار التشكيلة عقب فترة التوقف الدولي. فقد تعرّض كودي جاكبو وألكسندر إيساك لإصابتين خلال المهام الدولية، بينما يُتوقّع غياب فيديريكو كييزا وهوجو إيكيتيكي وكونور برادلي وجيوفاني ليوني.

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