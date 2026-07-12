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"لا يعرف كيف هو اللعب ضد هالاند والنرويج" .. رد غريب من بيلينجهام على اتهامات توخيل!
بيلينجهام يرفض الانتقادات الموجهة من توخيل
تجاهل بطل منتخب إنجلترا تعليقات توخيل بعد أن وصف المدرب الألماني أداء الفريق في مباراة ربع النهائي ضد النرويج بـ«المتراخي».
وأُبلغ نجم ريال مدريد، الذي سجل الهدفين في الفوز 2-1 في الوقت الإضافي، بتقييم مدربه من قِبل قناة ITV Sport، فرد بردّ متجاهل قائلاً: «نعم، حسناً، لا يهم. لقد كانت مباراة شاقة، لذا فإن تقديري وامتناني موجهان للاعبين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا على أرض الملعب".
وأشار بيلينجهام لاحقًا إلى أن توخيل ربما لا يدرك تمامًا الأثر البدني للمباراة، قائلاً: «ربما لا يعرف كيف يكون اللعب في مثل هذه الظروف ضد إرلينج هالاند، و[مارتن] أوديجارد، و[أنطونيو] نوسا، و[ألكسندر] سورلوث، كما تعلم. هذه ليست فريقًا يسهل مواجهته».
- AFP
الحكم «المتسرع» للمدرب؟
لم يتردد توخيل في إبداء رأيه بصراحة في تحليله بعد المباراة، على الرغم من وصول «الأسود الثلاثة» إلى الدور نصف النهائي. ورغم إشاده بروح الفريق، إلا أنه وصف إنجلترا بأنها كانت «محظوظة»، وأعرب عن إحباطه من المستوى الفني الذي أظهره فريقه. وقال توخيل للصحفيين: «أنا لست راضياً تماماً، ولا سعيداً بنسبة 100 في المائة بالطريقة التي لعبنا بها، وأنا متمسك برأيي، أعتقد أنه بإمكاننا اللعب بسرعة أكبر وبدقة أكبر. لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء غير القسرية والأخطاء الفنية في لعبنا، مما كلفنا الكثير من الثقة".
ومع ذلك، سارع المدرب السابق لتشيلسي إلى توضيح أنه لا توجد أي خلافات داخل المعسكر قبل مباراة نصف النهائي ضد الأرجنتين.
وأصر على أنه رغم متطلباته العالية، فإن حبه للفريق لا يزال كبيراً. وأضاف: «هناك الكثير من الأمور التي يمكننا تحسينها، وهذا ليس مشكلة، لكن لا يوجد أي انفصال بيني وبين فريقي، ولا حتى 1 في المائة، أنا ممتلئ بالقلب وأحب لاعبي وفريقي والطريقة التي يؤدون بها أداءً كبيراً».
مواجهة النرويج والحر في ميامي
كانت المباراة بحد ذاتها مواجهة شاقة شهدت معاناة العديد من اللاعبين، ومن بينهم ديكلان رايس الذي افتقر إلى طاقته المعتادة بعد معاناته من المرض خلال الفترة التحضيرية قبل المباراة.
وتقدمت النرويج بشكل مفاجئ عندما خدعت تسديدة أندرياس شيلديروب العرضية الحارس جوردان بيكفورد، تاركةً إنجلترا أمام مهمة شاقة في أجواء فلوريدا الرطبة.
وتطلب الأمر لمسة سحرية من بيلينجهام قبل نهاية الشوط الأول مباشرةً لتعديل النتيجة بعد تمريرة حاسمة من أنتوني جوردون.
وأكد بيلينجهام أن الفوز «بالطريقة القذرة»، وقال اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في المنطقة المختلطة عن ذلك: "لقد حاولنا خلق بيئة إيجابية، وعلينا أن نواصل ذلك حتى الدور نصف النهائي. لا أستطيع أن أشيد باللاعبين بما فيه الكفاية. لن تفوز بكل مباراة بمجرد تمرير الكرة وإجراء آلاف التمريرات. أحيانًا، عليك أن تفوز بأسلوب غير نظيف".
- Getty Images
بيلينجهام يسعى للفوز بجائزة الحذاء الذهبي
بفضل ثنائيته في مرمى النرويج، رفع بيلينجهام رصيده في البطولة إلى ستة أهداف، ليتساوى بذلك مع قائد الفريق هاري كين. ولا يزال متأخراً بهدفين فقط عن المتصدرين كيليان مبابي وليونيل ميسي، مع دخول البطولة أسبوعها الأخير. وقد أصبح لاعب الوسط محور هجوم إنجلترا، مضيفاً هذين الهدفين الحاسمين إلى ثنائيته السابقة في الفوز على المكسيك بدور الـ16.
وتوجه إنجلترا أنظارها الآن إلى مباراة نصف النهائي المرتقبة مع حاملة اللقب الأرجنتين يوم الأربعاء.
وستكون هذه أول مشاركة لـ«الأسود الثلاثة» في نصف نهائي كأس العالم منذ عام 2018، ويأمل توخيل أن يتمكن فريقه من استعادة الفعالية الهجومية التي يعتقد أنها كانت مفقودة في ميامي.
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