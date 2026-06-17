رغم هدوء مواجهة المنتخبين العراقي والنرويجي من الناحية التحكيمية إلا أن لقطة في الهدف الثالث للأخير، أثارت بعض الجدل حول الحكم الجابوني بيار جيسلان أتشو.
عين على الحكم | قُتلت المباراة بعد دفعة إرلينج هالاند .. شبهة ظلم للمنتخب العراقي أمام النرويج وتقنية الفيديو "ضيف شرف"
ما القصة؟
العراق والنرويج افتتحا مشوارهما اليوم الأربعاء، في كأس العالم 2026، على ملعب بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة التاسعة التي تضم أيضًا منتخبي فرنسا والسنغال.
وقد خرج النرويجيون متقدمين من شوط المباراة الأول بثنائية، سجلها النجم إرلينج هالاند في الدقيقتين 29 و43، مقابل هدف وحيد، أحرزه العراقي أيمن حسين في الدقيقة 39.
فيما أضاف ليو أوستيجارد الهدف الثالث للنرويج في الشوط الثاني، تحديدًا بالدقيقة 77 من عمر المباراة، وهو الهدف الذي أثار الجدل وقتل المباراة بتوسيع الفارق، قبل أن يسجل أيمن حسين الهدف الرابع للنرويج بالخطأ في مرماه بالدقيقة 6+90.
شبهة ظلم للعراق .. الحكم يتغاضى عن خطأ إرلينج هالاند
في الدقيقة 77 من عمر مواجهة العراق والنرويج، احتسب الحكم الجابوني ركلة ركنية لصالح الأخير، نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، حولها أوستيجارد برأسية في الشباك.
لكن قبل إحراز أوستيجارد الهدف، تصارع هالاند مع النجم العراقي إبراهيم بايش داخل منطقة الجزاء، حتى انتهى الصراع بدفع النرويجي للاعب العربي بقوة ما أسقطه أرضًا.
ورغم اعتراض بايش إلا أن حكم المباراة أشار إلى احتساب هدف النرويج بشكل قانوني دون أي خطأ، وكذلك لم تتدخل تقنية الفيديو لإثنائه عن قراره.
ويبدو أن الحكم الجابوني وحكام تقنية الفيديو اعتبروا أن دفعة هالاند لبايش مجرد صراع عادٍ على الكرة، لا يستدعي إلغاء الهدف، رغم أنه منع العراقي من التداخل في لعبة الهدف.
وماذا بعد؟
بالهزيمة الليلة، يتذيل العراق جدول ترتيب المجموعة التاسعة دون أي نقاط، حاله كحال المنتخب السنغالي الذي خسر أمام فرنسا (3-1).
فيما تتصدر النرويج الترتيب برصيد ثلاث نقاط، متفوقة بفارق الأهداف على المنتخب الفرنسي؛ صاحب الوصافة.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب العراقي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بكأس العالم 2026 مع نظيره الفرنسي، على أن تواجه النرويج منتخب السنغال، في يوم 23 من يونيو الجاري.