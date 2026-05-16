علي رفعت

هالاند المدافع يطغى ولمحة الهدف أنقذته وقرار مرموش المبكر شتته.. المصري لعب النهائي دون أن يلاحظه أحد!

مانشستر سيتي يتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في ويمبلي

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق فوز ثمين بهدف نظيف على نظيره تشيلسي في المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي التي أقيمت اليوم على أرضية ملعب ويمبلي الشهير وسط حضور جماهيري غفير.

اتسم اللقاء بالصعوبة البالغة وندرة الفرص الهجومية المحققة خاصة خلال مجريات الشوط الأول الذي شهد تحفظًا دفاعيًا كبيرًا من الجانبين وتكتلاً واضحًا في منتصف الملعب. 

ولم يتغير الوضع إلا في الشوط الثاني عندما تمكن المهاجم أنطوان سيمينيو من تسجيل هدف الفوز الغالي في الدقيقة 71 بعد مجهود جماعي متميز منح الفريق السماوي لقبًا جديدًا يضاف إلى خزائن بطولاته المحلية في ليلة حبست أنفاس المتابعين حتى الثواني الأخيرة.


  Erling Haaland

    هالاند المدافع والأدوار الخططية المتباينة


    ظهر المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند بنشاط ملحوظ وفاعلية كبيرة على مدار اللقاء وتحديدًا خلال النصف الثاني من المواجهة.

    وخلال مجريات الشوط الأول كان النجم النرويجي هادئًا بشكل نسبي من الناحية الهجومية بل إن أدواره الدفاعية طغت على مساهماته الأمامية في تلك الفترة بشكل غريب حيث قام بتشتيت وإبعاد كرتين من مناطق دفاع فريقه أكثر من محاولاته وتسديداته على مرمى الخصم التي بلغت تسديدة واحدة في أول 45 دقيقة.

    وتحول المشهد تمامًا في الشوط الثاني إذ استعاد هالاند بريقه الهجومي ولعب دورًا محوريًا في بناء الهجمة الحاسمة التي أسفرت عن الهدف الوحيد.

    وقدم هالاند تمريرة حاسمة ذكية للغاية عبر كرة أرضية منخفضة ضربت الدفاعات ووصلت إلى زميله أنطوان سيمينيو الذي أودعها الشباك بلمسة فنية رائعة بكعب القدم، وكان جزءًا كبيرًا من الهدف في قوة التمريرة نفسها، حيث لم تكن لمسة سيمينيو لتكفي لإيداعها في الشباك من تلك الزاوية إلا لو كانت التمريرة قد خرجت من قدم النرويجي بتلك القوة، لتنقذ هذه اللمحة الهجومية ليلة هالاند وتجعله أحد صناع الفوز الرئيسيّين.


  • فرصة مرموش والقرار المبكر الذي أربك حساباته


    على الجانب الآخر دخل النجم المصري عمر مرموش اللقاء أساسيًا ضمن الخط الهجومي القوي الذي شكله المدرب الإسباني بيب جوارديولا بجانب إيرلينج هالاند وأنطوان سيمينيو وجيريمي دوكو.

    ولم يكد يمر من الوقت سوى ست دقائق فقط حتى أتيحت لمرموش فرصة مبكرة وخطيرة للغاية لهز الشباك بعدما تحولت الكرة من زميله سيمينيو لكن النجم المصري تعامل مع هذه الكرة بطريقة غير مثالية إذ اختار استخدام وجه قدمه العكسية بدلاً من تسديدها مباشرة بقدمه اليسرى في المرمى.

    هذا القرار الخاطئ والمبكر أثر سلبًا على تركيز اللاعب وجعله يعيش حالة من التشتت والغياب الذهني ليدخل في مرحلة من الهدوء السلبي التي عزلته تمامًا عن زملائه في الملعب طوال الدقائق التي شارك فيها دون تقديم أي إضافة هجومية تذكر.


  Manchester City v Brentford - Premier League

    انتقادات جماهيرية حادة وظهور خافت للمهاجم المصري


    لم تمر المشاركة الباهتة للمهاجم المصري مرور الكرام حيث شنت جماهير الفريق ومتابعو اللقاء انتقادات واسعة ضد أدائه الذي وصفه الكثيرون بأنه مخيب للآمال وغير مؤثر بالمرة في حسم اللقب.

    وأشارت ردود الأفعال والتعليقات إلى أن مرموش لم ينجح في صناعة الفارق أو إيجاد فرص حقيقية توازي القيمة الفنية لزملائه في الخط الأمامي بل إن بعض المشجعين أكدوا بوضوح أنهم لم يلاحظوا وجود اللاعب المصري داخل المستطيل الأخضر في معظم الفترات التي خاضها.

    وطالت السهام النقدية خيارات المدرب بيب جوارديولا حيث رأى قطاع من الجماهير أن قرار البدء بتشكيلة تجمع بين مرموش وهالاند معًا في العمق الهجومي لم يكن موفَقًا وتسبب في تراجع الفاعلية الهجومية للفريق طوال الشوط الأول.


  Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup Final

    بيت القصيد


    تثبت مباريات النهائيات الكبرى دائمًا أن التفاصيل الصغيرة والقرارات اللحظية هي التي تصنع الفارق بين التتويج والخسارة.

    وفي الوقت الذي نجح فيه إيرلينج هالاند في التغلب على هدوئه الهجومي المبكر وأدواره الدفاعية بلمحة فنية واحدة قطعت الشك باليقين وصنعت هدف الكأس دفع عمر مرموش ثمن قراره المتسرع في الدقائق الأولى غاليًا.

    اللعب في مواجهات الحسم يتطلب يقظة تامة واستغلالاً كاملاً لنصف الفرصة وبسبب غياب هذا الحسم الفردي عاش النجم المصري ليلة صعبة في ويمبلي ولعب النهائي دون أن يشعر بوجوده أحد ليترك ساحة النجومية لزملائه الذين عرفوا من أين تؤكل الكتف.



