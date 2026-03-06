Goal.com
قد يكون الديربي الأخير: موقف هاكان تشالهان أوغلو من المشاركة "أساسيًا" في قمة ميلان!

بين تجربة الكأس ورغبة تركية لا تتوقف..

"من سيجلس في مقصورة التحكم في التشكيلة الأساسية لإنتر في الديربي ضد ميلان مساء الأحد؟" السؤال الأبرز حول ملف ديربي مادونينا، في ظل زحف النيراتزوي نحو المنافسة على لقب الـ(سيري آ).

كريستيان كيفو لديه العديد من الخيارات، ولكن من بين العناصر المتاحة هناك لاعب واحد يمكنه بالتأكيد أن يحجز مكانه بين أكثر اللاعبين المنتظرين في هذه المباراة الكبيرة: هاكان تشالهان أوغلو.

هذا ليس فقط لأنه أحد اللاعبين الذين يمكنهم إحداث فرق كبير، ولكن أيضًا لأنه أحد اللاعبين أصحاب الخبرة الكبيرة في الديربي، وربما الأكثر ترقبًا على الإطلاق.

  • لا يلعب أساسيًا في الدوري منذ منتصف يناير

    للحصول على آخر ظهور لهاكان تشالهان أوغلو كلاعب أساسي في الدوري الإيطالي، علينا العودة إلى 11 يناير الماضي.

    في تلك المباراة، التي جمعت بين إنتر ونابولي في الجولة العشرين من الدوري، سجل لاعب الوسط التركي هدفاً من ركلة جزاء، ليجعل النتيجة (2-1)، لكنه اضطر إلى الخروج في الدقيقة 86، أي بعد دقائق قليلة من تعادل نابولي في مباراة الأهداف الأربعة.

    تشالهان أوغلو تعرض حينها لإصابة عضلية، ما أدى إلى غيابه عن المباريات الخمس التالية في الكالتشيو، قبل أن يعود أمام يوفنتوس، ثم غاب بسبب إصابة جديدة، قبل أن يعود في الجولة الماضية، ليلعب آخر نصف ساعة من مباراة جنوى.

    تجربة كومو

    يمكن القول إن مباراة نابولي، لم تكن الأخيرة التي شارك فيها تشالهان أوغلو أساسيًا، إذا ما جاء الحديث حول جميع المسابقات، حيث خاض مواجهة كومو، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، الثلاثاء الماضي، منذ الدقيقة الأولى.

    ولكن، العودة أساسيًا في الدوري، بعد شهرين، ربما تكون بمثابة اختبار كبير للاعب في ديربي مادونينا، خاصة وأن مباراته أمام كومو، في الكأس، شهدت مشاركته في 58 دقيقة، وهذه فترة كافية لتقديم أداء جيد، إلا أن متوسط الميدان التركي لم يظهر براعة كبيرة، على ملعب سينيجاليا.

  • أساسي في الديربي ضد ميلان؟

    خلال هذا الموسم، غاب تشالهان أوغلو عن "11" مباراة في الدوري والكؤوس، حيث حلّ محله زيلينسكي بشكل ممتاز، ولكن لا شك في أن الاعتماد عليه في مباراة مهمة كهذه، والتي لعبها بالفعل مع كلا الفريقين، قد يحدث فرقًا كبيرًا.

    فاللاعب التركي، على الرغم من العديد من الانتكاسات خلال هذا الموسم، كان دائمًا ما يقدم مساهمة مهمة عندما يتم استدعاؤه، وهو ما تؤكده الأرقام: في خمسة وعشرين مباراة، سجل تسعة أهداف (ثمانية منها في الدوري)، ما يجعله ثالث أفضل هداف في الموسم لإنتر بعد لاوتارو مارتينيز وماركوس تورام، بالإضافة إلى أربع تمريرات حاسمة.

    كما سجل تشالهان أوغلو، ثلاثة أهداف في مرمى فريقه السابق، ميلان، بالإضافة إلى أربع تمريرات حاسمة، وقد تكون لديه رغبة في الانتقام، حينما أضاع ركلة جزاء في مباراة الديربي الأول، حيث كان من الممكن أن تمنح هذه الركلة التعادل للنيراتزوري.

    الشعور السائد هو أنه قد يبدأ بميزة طفيفة في منافسته مع زييلينسكي، على المقعد الأساسي، ولكن التدريبات الأخيرة قبل الديربي، هي التي ستحدد ما إذا كان في أفضل حالاته بعد الدقائق التي لعبها مع كومو أم لا.

    آخر ديربي له؟

    منذ أشهر، يتحدث الجميع عن مستقبل هاكان تشالهان أوغلو، واحتمال رحيله الذي كان يبدو وشيكًا في الصيف الماضي (الذي أثار الكثير من الجدل).

    كما هو معروف، فإن جلطة سراي معجب به منذ فترة طويلة، لدرجة أن نائب رئيس النادي التركي، عبد الله كافوكجو، لم يعترف فقط بوجود محاولة لضمه خلال فترة الانتقالات الأخيرة ("حاولنا في يناير")، بل تحدث أيضًا عن تعاقد مؤجل، بقوله "لم نخفِ أبدًا اهتمامنا. هاكان هو رمز المنتخب التركي ويشجع جلطة سراي. لا أعرف متى، لكنني متأكد من أننا سنراه يوماً ما يلعب معنا".

    هاكان مرتبط بإنتر ميلان بعقد ينتهي في عام 2027، ولا يبدو أن هناك أساسًا لتجديد عقده حتى الآن. من الطبيعي أن إنتر قد يقوم بتقييمات مختلفة عن الأشهر الماضية، نظرًا للمشاكل البدنية المختلفة التي واجهها اللاعب خلال الموسم، وأيضًا نظرًا لحقيقة أن هذه قد تكون الفرصة الأخيرة للاستفادة ماليًا من رحيله، قبل أن يدخل الفترة الحرة.

    لهذا السبب، قد يكون الديربي القادم هو آخر ديربي مادونينا له، وقد تكون رغبته في أن يكون بطل المباراة منذ البداية كبيرة جدًا.

