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محمود خالد

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5 ملايين قد تعطل الصفقة .. فنربخشه يتحرك لإنهاء رحلة تشالهان أوغلو في إنتر!

انتقالات
إنتر
هاكان تشالهان أوغلو
فنربخشه

هل نشاهد تشالهان أوغلو خارج أسوار إنتر قريبًا؟

الحديث لا يتوقف بشأن اهتمام فنربخشه، بضم متوسط ميدان إنتر، هاكان تشالهان أوغلو، والذي ينتهي عقده مع النيراتزوري في صيف 2027.

وكان ذلك قد نوقش بالفعل، في الصيف الماضي، وأيضًا في يناير، ولكن رغبة اللاعب في البقاء مع إنتر، كانت لها الغلبة، ولعب النجم "رقم 20"، دورًا حاسمًا في موسم كريستيان كيفو الاستثنائي، الذي حقق فيه ثنائية (السيري آ) وكأس إيطاليا.

وأعادت المحاولة الأخيرة التي قامت بها إدارة النادي التركي في ميلان، إحياء تلك الأقاويل، بل وأكثر من ذلك، حيث تم تداول تقارير جديدة، تؤكد اقتراب تشالهان أوغلو من الرحيل إلى فنربخشه.

  • رحلة إلى ميلان

    وأفاد موقع "فوتوماك"، بأن المدير الرياضي لفنربخشه، جيهان كامير، قد توجه خلال الأيام الماضية، إلى ميلان، من أجل متابعة صفقة رافائيل لياو مع الروسونيري، إلا أنه استغل الفرصة أيضًا لإجراء محادثات مع إنتر.

    وكان الهدف واضحًا من تواصل فنربخشه مع إنتر، وهو مناقشة أي جدوى محتملة بشأن إمكانية ضم تشالهان أوغلو الذي يخوض عامه الأخير في عقده.

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  • العرض المحتمل وموقف إنتر

    وفي هذا السياق، فقد أفادت التقارير بأن إنتر ألمح بإمكانية قبول رحيل تشالهان أوغلو، إذا ما قدم فنربخشه عرضًا بما يقارب 20 مليون يورو.

    ورغم ذلك، فإن النادي التركي لا يبدو مستعدًا لدفع هذا المبلغ، حيث يبدو هدف الإدارة هو عدم رفع قيمة العرض لأكثر من 15 مليون.

  • اعتراف تشالهان أوغلو

    وترددت أنباء خلال الأيام الماضية، حول احتمال إمام صفقة انتقال تشالهان أوغلو، فيما أورد موقع "فوتوماك" تفاصيل أخرى حول ذلك الملف.

    ويُزعم بأن نجم وسط إنتر، اعترف بذاته، لرئيس نادي فنربخشه، حيث أبدى اللاعب المولود في 1994، بأنه يرغب في تمثيل الفريق الأصفر والأزرق، فيما يتوقع أن يتم الانتهاء من صياغة عرض فنربخشه بحلول الأسبوع المُقبل.

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  • ليس فنربخشه فقط

    ولم يرتبط الاهتمام القادم من الدوري التركي، بشالهان أوغلو، بنادي فنربخشه فقط؛ فإن جلطة سراي معجب أيضًا به منذ فترة طويلة، لدرجة أن نائب رئيس النادي التركي، عبد الله كافوكجو، لم يعترف فقط بوجود محاولة لضمه خلال فترة الانتقالات الأخيرة ("حاولنا في يناير")، بل تحدث أيضًا عن تعاقد مؤجل، بقوله "لم نخفِ أبدًا اهتمامنا. هاكان هو رمز المنتخب التركي ويشجع جلطة سراي. لا أعرف متى، لكنني متأكد من أننا سنراه يوماً ما يلعب معنا".

    هاكان مرتبط بإنتر ميلان بعقد ينتهي في عام 2027، ولا يبدو أن هناك أساسًا لتجديد عقده حتى الآن. من الطبيعي أن إنتر قد يقوم بتقييمات مختلفة عن الأشهر الماضية، نظرًا للمشاكل البدنية المختلفة التي واجهها اللاعب خلال الموسم، وأيضًا نظرًا لحقيقة أن هذه قد تكون الفرصة الأخيرة للاستفادة ماليًا من رحيله، قبل أن يدخل الفترة الحرة.

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    تجربة مخيبة للآمال في كأس العالم

    وشارك تشالهان أوغلو برفقة منتخب تركيا، الذي عاد للتواجد في نهائيات كأس العالم 2026، بعد غياب طويل، منذ إنجازه التاريخي، بالفوز ببرونزية مونديال 2002.

    ولكن، انتهت تجربة الأتراك بشكل مخيب للآمال في أمريكا الشمالية، حيث ودعوا مبكرًا من دور المجموعات، بعد احتلال المركز الأخير في المجموعة الرابعة.

    واستهل المنتخب التركي مشواره بالسقوط أمام أستراليا بثنائية نظيفة، ثم تأكد خروجه بالخسارة أمام باراجواي بهدف دون رد، فيما ودع بفوز شرفي أمام الولايات المتحدة، بنتيجة (3-2).

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