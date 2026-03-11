Goal.com
مباشر
Real Madrid v Chelsea - UEFA Champions League Semi Final: Leg OneGetty Images Sport

ترجمه

هازارد: "لن أتفاجأ إذا اعتزل فينيسيوس اللعب في سن الثلاثين"

البلجيكي يتحدث عن البرازيلي الذي كان زميله في ريال مدريد

يعرف إيدن هازارد، القائد السابق للمنتخب البلجيكي، الذي اعتزل كرة القدم الاحترافية عن عمر 32 عامًا، فينيسيوس جونيور جيدًا. فقد شارك الاثنان في غرفة ملابس ريال مدريد لمدة أربعة مواسم: لعبوا معًا 27 مباراة فقط، لكن هذا كان كافيًا ليكوّن البلجيكي فكرة دقيقة عن البرازيلي.

وفقًا لهازارد، فينيسيوس لاعب "قوي عقليًا وجسديًا"، وهي صفات تسمح له بتحمل الضغط المحيط به.

  • "لن أتفاجأ إذا تقاعد في سن الثلاثين"

    "الآن يتحدث الناس أكثر عما يفعله خارج الملعب أو ما يتعرض له، بدلاً من ما يقدمه في المباراة. الناس ينسون أنه لاعب استثنائي"، أوضح هازارد. "كل هذا لا بد أن يثقل كاهله. لا بد أن يكون من الصعب عليه أن ينزل إلى الملعب وهو يفكر فقط في كرة القدم. لن أتفاجأ إذا قال في سن الثلاثين أنه سيغادر، أنه سيترك كرة القدم، لأن ذلك لن يغير شيئًا على أي حال"، أوضح هازارد في مقابلة مع الإذاعة والتلفزيون العامين RTBF.

    على الرغم من الجدل الذي غالبًا ما يحيط بالمهاجم البرازيلي، يرى هازارد أن لديه عقلية مشابهة لعقلية هازارد: "إنه ببساطة شخص يحب كرة القدم، ويحب اللعب ويريد فقط الاستمتاع. مثلما كان الحال معي عندما كنت على أرض الملعب".

    ومع ذلك، إذا كان بإمكانه أن يقدم له نصيحة، فإن النجم البلجيكي السابق سيدعوه إلى توخي الحذر: "سأقول له: 'كن حذراً'. العب كما تريد، لكن كن حذراً. الناس في انتظارك. استمر في اللعب، واستمتع، وامتع عشاق كرة القدم الحقيقيين".

    • إعلان

  • المقارنة مع رونالدينيو

    ثم قارن هازارد ذلك بأسطورة كرة القدم الاستعراضية رونالدينيو: "عندما ترقص بعد تسجيل هدف، افعل ذلك بطريقة تجعل الناس يحبونك. رونالدينيو كان يرقص أيضًا، لكنني لا أتذكر كل هذه الجدل حوله". 

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
0