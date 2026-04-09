هاري ماجواير يتصدر قائمة أفضل لاعبي الجولف في مانشستر يونايتد، في الوقت الذي يقدم فيه لاعبو «الشياطين الحمر» توقعاتهم بشأن الفائز ببطولة «الماسترز»

في حديثهما مع وسائل الإعلام الرسمية للنادي، اتفق ماسون ماونت والحارس سين لامينز تمامًا عندما طُلب منهما تسمية أفضل لاعب غولف في التشكيلة الحالية. سارع ماونت إلى ترشيح القائد السابق، قائلاً ببساطة: "هاري ماجواير". بينما حاول نوسير مازراوي مازحاً إشراك ماونت في المحادثة، أصر لاعب وسط تشيلسي السابق على أن زميله يتفوق عليه، معترفاً: "ربما في ذلك اليوم قليلاً، لكنه أفضل مني".

وكرر لامينز ما قاله ماونت. وفي حديث منفصل مع قناة "سكاي سبورتس"، أوضح اللاعب البلجيكي: "أفضل لاعب هو على الأرجح هاري ماجواير. إنه ثابت للغاية. لا يرتكب الكثير من الأخطاء، وهذا ما تريده في لاعب غولف".