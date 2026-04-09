ترجمه
هاري ماجواير يبلغ مانشستر يونايتد بضرورة التعاقد مع لاعبين جدد لتعزيز التشكيلة الأساسية قبل «صيف حافل للغاية»
التكفير والصفقة الجديدة
اختتم اللاعب الدولي الإنجليزي مسيرته الرائعة في أولد ترافورد بتوقيع عقد جديد يمتد حتى عام 2027. وبعد أن جُرد من شارة القيادة وبدا أن مصيره هو الرحيل قبل عام واحد فقط، أصبح ماجواير أحد أعمدة فريق مايكل كاريك، وساعد مانشستر يونايتد في الصعود إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.
الحاجة إلى لاعبين على مستوى التشكيلة الأساسية
على الرغم من الزخم الإيجابي، لا يخدع ماغواير نفسه بشأن ما يتطلبه الأمر لتقليص الفارق مع فرق مثل أرسنال ومانشستر سيتي. فقد أعرب المدافع البالغ من العمر 33 عامًا بوضوح عن ضرورة أن يتحرك مانشستر يونايتد بقوة في سوق الانتقالات، مستهدفًا بشكل خاص اللاعبين القادرين على الانضمام مباشرة إلى تشكيلة الفريق الأول بدلاً من الاكتفاء بدور البديل.
"نحن في وضع قوي. لقد قضينا بضعة أشهر رائعة تحت قيادة المدرب. أشعر أن الفريق بدأ يبدو كفريق قوي. لكن هذا الصيف سيكون مهماً، مهماً للغاية. نحتاج إلى المزيد من اللاعبين، نحتاج إلى جودة أفضل، نحتاج إلى لاعبين ينضمون إلى التشكيلة الأساسية. وعندما يتكامل كل شيء، سنرى أين سنكون في بداية الموسم. سنخوض فترة إعداد جيدة وسنكون جاهزين"، أوضح المدافع.
بناءً على النجاح الذي تحقق مؤخرًا في مجال التوظيف
أنفق مانشستر يونايتد مبالغ طائلة العام الماضي، حيث استقدم لاعبين مثل ماتيوس كونها وبريان مبيومو وبنجامين سيسكو في حملة إنفاق بلغت 225 مليون جنيه إسترليني، والتي يمكن القول إنها أنقذت موسم الفريق. وأشاد ماجواير بتأثير هذه الإضافات، لكنه حذر من أن غياب المشاركة في البطولات الأوروبية هذا الموسم قد أخفى نقصًا في عمق التشكيلة قد يتكشف العام المقبل.
"أريد دائمًا أن أكون جزءًا من فريق أشعر أنه قادر على المنافسة، وقد سارت عمليات التعاقد بشكل جيد العام الماضي. لقد جلبنا بعض اللاعبين الكبار الذين ساعدونا هذا العام. وكما قلت دائمًا، أعتقد أن هذا الصيف سيكون صيفًا مهمًا، وأعتقد أننا يجب أن نجيد التعاقدات... لن نشارك في البطولات الأوروبية هذا العام، ولعبنا 40 مباراة بنهاية الموسم، ونحتاج بالتأكيد إلى تشكيلة أكبر العام المقبل"، أضاف ماجواير.
السعي وراء اللقب
مع احتمال دخول مانشستر سيتي وليفربول في فترات انتقالية، يستشعر ماجواير وجود فراغ في القمة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وهو يعتقد أنه من خلال الاستثمار الصحيح، يمكن لمانشستر يونايتد أن ينهي أخيرًا فترة الجفاف التي استمرت منذ عام 2013، شريطة أن يتجنب الفريق التقلبات التي عانى منها خلال الموسم الحالي.
"أعتقد أنك إذا نظرت إلى الموسم المقبل، أعتقد أننا يجب أن نكون في المربع الذي إذا قمنا بالتعاقدات الصحيحة وكان كل شيء إيجابياً من الآن وحتى نهاية الموسم، واستمرينا في هذا المسار، فلن يكون هناك حد أقصى لما يمكننا الوصول إليه. يجب أن نكون في المنافسة للفوز بالبطولات الكبرى. بالطبع أشعر أن الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم أصبح أكثر انفتاحًا. أرسنال في وضع قوي، بالطبع. لكن، العام المقبل، بحلول فبراير ومارس، لا نريد أن نكون متخلفين كما كنا هذا العام. لا نريد حقًا أن ننجرف في التفاؤل. لو كنا نتحدث عن هذا في نهاية الموسم الماضي، لربما كنت ستعتقد أننا كنا أغبياء بعض الشيء، حقًا"، ختم حديثه.