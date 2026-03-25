Richard Martin

هاري ماجواير وفيل فودن واللاعبون الإنجليز الثمانية الذين يواجهون رهانًا كبيرًا في مباراتي إنجلترا أمام أوروغواي واليابان، مع اشتداد المنافسة على مقاعد كأس العالم

وبذلك أصبح العدد 35 لاعباً. وكان قرار توماس توخيل بتسمية تشكيلة موسعة من اللاعبين، سيتم تقسيمها إلى مجموعتين لخوض آخر مباراتين لإنجلترا على أرضها قبل كأس العالم، أحدث مؤشر على أن المدرب الألماني يتبع نهجاً مختلفاً تماماً عن أسلافه، في سعيه ليصبح أول مدرب منذ ألف رامزي يفوز بلقب مع منتخب «الأسود الثلاثة».

وقد عوض توخيل عن غياب المنافسة الحقيقية في المباريات التي أشرف عليها من خلال تصعيد المنافسة الداخلية على المراكز، مثل إشراك جود بيلينغهام في منافسة مع مورغان روجرز على مركز رقم 10.

ومن خلال اختيار تشكيلة ضخمة للمباريات الودية ضد أوروغواي واليابان، بما في ذلك لاعبان لم يسبق لهما اللعب مع المنتخب، أحدهما لم يظهر مع إنجلترا منذ خمس سنوات والآخر الذي بدا أن مسيرته الدولية قد انتهت تمامًا لأسباب خارج الملعب، رفع توخيل الرهان أكثر فأكثر للانضمام إلى تشكيلته المكونة من 26 لاعبًا للبطولة.

تستعرض GOAL اللاعبين الذين سيكون لديهم الكثير ليخسرونه خلال الأسبوع المقبل مع اقتراب موعد كأس العالم أكثر فأكثر...

    هاري ماجواير

    عاد قلب دفاع مانشستر يونايتد إلى تشكيلة الفريق للمرة الأولى منذ سبتمبر 2024، وذلك مكافأةً على أدائه الثابت مع «الشياطين الحمر»، والذي تحسّن بشكل ملحوظ تحت قيادة مايكل كاريك. لكنه لم يستطع الاحتفال بعودته، حيث طُرد في نفس اليوم وتسبب في ركلة جزاء خلال تعادل يونايتد 2-2 أمام بورنموث.

    يعد ماجواير من بين أكثر اللاعبين خبرة في الفريق، حيث شارك في كأس العالم 2018 و2022 ويورو 2020 دون أن يغيب عن أي مباراة تقريبًا. أبعدته الإصابة عن يورو 2024، وكان توخيل قد تجاهله في السابق على الرغم من أنه ظل لائقًا في الغالب.

    سيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف سيتأقلم مع اللعب في خط الدفاع المتقدم الذي يفضله المدرب الألماني، خاصة أنه عانى أحيانًا من اللعب في خط متقدم تحت قيادة روبن أموريم، لا سيما في الهزيمة أمام برينتفورد في وقت سابق من الموسم.

    بن وايت

    أحاطت الجدل والغموض بمسيرة بن وايت مع منتخب إنجلترا منذ أن غادر التشكيلة في منتصف كأس العالم 2022 «لأسباب شخصية»، ليظل رصيده من المباريات الدولية عند أربع مباريات فقط. وتقول الرواية الأكثر شيوعًا إن وايت انسحب من المنتخب بعد أن شكك ستيف هولاند، مساعد مدرب غاريث ساوثغيت، في مدى حب المدافع لكرة القدم.

    لكن ساوثجيت نفى هذه الرواية وأصر على أنه ولا هولاند كان لديهما أي مشكلة مع اللاعب. وكشف أيضًا أنه حاول إقناع وايت بالعودة إلى صفوف المنتخب بعد كأس العالم في قطر، لكن اللاعب قال إنه جعل نفسه غير متاح للاختيار.

    وكشف توخيل العام الماضي أنه تواصل مع وايت، وبعد 12 شهراً تم استدعاء اللاعب في غياب جاريل كوانسا. وأثار استدعاؤه ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار الكثيرون إلى أنه لا يستحق فرصة أخرى بعد أن غادر الفريق قبل أربع سنوات. لم يعد وايت لاعباً أساسياً في أرسنال، لكن إصابة يورين تيمبر منحته فرصة للعودة، وهو الآن لاعب دولي مرة أخرى.

    تجعل قدرة وايت على اللعب كقلب دفاع أو ظهير أيمن منه لاعباً مفيداً للغاية للمدرب. من ناحية أخرى، قد يشعر المدرب بالقلق من أن اللاعب ليس على دراية بخصومه، حيث اعترف بأنه لا يحب مشاهدة كرة القدم في أوقات فراغه.

    فيل فودن

    يمكن اعتبار فودن محظوظاً لمجرد انضمامه إلى قائمة الـ35 لاعباً، بالنظر إلى التراجع الكبير في مستواه منذ بداية العام، والذي أدى إلى استبعاده من التشكيلة الأساسية المعتادة لمانشستر سيتي. وجاءت تذكيراً بمدى تراجع مستواه عندما تم إشراكه في الدقيقة 90 من نهائي كأس كاراباو، وهي خطوة شبّهها واين روني بـ"تبديل خيري".

    لم يسجل فودن أي هدف في آخر 20 مباراة خاضها مع مانشستر سيتي، وكل ما حققه منذ فترة تألقه في ديسمبر هو تمريرة حاسمة واحدة ضد فولهام في فبراير. وعلى عكس بعض اللاعبين الآخرين الذين تراجع مستواهم مع أنديتهم، لا يملك فودن سجلاً حافلاً مع منتخب إنجلترا يمكنه الاعتماد عليه.

    قال في ويمبلي: "كرة القدم أحيانًا ليست مباشرة. هناك تقلبات، وأحيانًا لا يمكنك أن تكون في أفضل حالاتك، وهذه هي الحقيقة. الأمر يتعلق فقط بكيفية استعادة توازنك".

    وإذا لم يستغل الفرصة إذا أتيحت له ضد أوروغواي أو اليابان، فقد لا يحصل على فرصة أخرى.

    كول بالمر

    يتمتع كول بالمر بوضع غريب، حيث سجل هدفاً في نهائي يورو 2024 وقدم تمريرة حاسمة في نصف النهائي، لكنه لم يترك أي أثر يذكر مع منتخب إنجلترا منذ ذلك الحين. فقد حصرت إصابات أوتار الركبة والفخذ مشاركة بالمر في مباراة واحدة فقط ضمن تصفيات كأس العالم مع إنجلترا، بينما لعب مرتين في دوري الأمم الأوروبية.

    تجعله شخصيته المتمردة لاعباً يستحق التواجد حتى على مقاعد البدلاء، لكن المنافسة شديدة على الأدوار التي يفضلها، وهي الجناح الأيمن أو رقم 10. كما تأثر مستواه مع ناديه في الأسابيع الأخيرة، وأصبح في مرمى الانتقادات بعد خسارة تشيلسي لمبارياته الأربع الأخيرة.

    كوبي ماينو

    قال روبن أموريم بنبرة متعالية للصحفيين الذين يغطون أخبار مانشستر يونايتد في ديسمبر: "أنتم تحبون كوبي. إنه لاعب أساسي في منتخب إنجلترا، لكن هذا لا يعني أنني مضطر لإشراك كوبي عندما أشعر أنه لا ينبغي عليّ ذلك".

    أدى إبعاد ماينو تحت قيادة أموريم إلى فقدانه لمكانه في منتخب إنجلترا، لكن دور لاعب الوسط في عودة مانشستر يونايتد منذ استبدال أموريم بكارريك كان لا يمكن تجاهله، وقد استمع توخيل إلى ذلك. كان ماينو بلا شك أفضل لاعب في منتخب إنجلترا في يورو 2024، ربما باستثناء مارك جويهي، حيث شكلت رباطة جأشه مع الكرة ومهاراته في توزيع الكرة الأساس الذي سمح للمنتخب بالوصول إلى النهائي بعد بداية متواضعة.

    السؤال هو ما إذا كان يناسب رؤية توخيل لكرة القدم السريعة، وهل يمكنه أن يجد دورًا إلى جانب ديكلان رايس وإليوت أندرسون، اللذين يبدو أنهما حجزا مكانهما في التشكيلة الأساسية في خط الوسط.

    جون ستونز

    ومن اللافت للنظر أن جون ستونز خاض هذا الموسم مباراة أساسية واحدة فقط مع منتخب إنجلترا أقل مما خاضه مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. وعلى الرغم من سلسلة الإصابات المروعة التي عانى منها خلال السنوات القليلة الماضية، والتي ادعى العام الماضي أنها دفعته إلى التفكير في الاعتزال، لا يزال توخيل مخلصًا له بشدة، حيث استدعاه للمرة الرابعة على التوالي للمشاركة في معسكر المنتخب.

    وهذا يدل على القيمة الكبيرة التي يوليها توخيل للاعبين ذوي الخبرة، وكذلك على الموهبة الفريدة التي يتمتع بها ستونز في نقل الكرة من الدفاع. كما اختار ساوثجيت ستونز مراراً وتكراراً، حيث أشركه في التشكيلة الأساسية في جميع المباريات السبع في يورو 2024 على الرغم من معاناته من مشاكل بدنية في الفترة التي سبقت البطولة.

    ومع ذلك، فإن قلة مشاركاته مع ناديه تثير القلق، حيث لعب ستونز مباراتين فقط - في كأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي على التوالي - منذ عودته إلى اللياقة البدنية في فبراير.


    دومينيك كالفيرت-لوين

    مع استبعاد أولي واتكينز، أصبح مركز المهاجم المتقدم شاغراً، وأصبح لدى كالفيرت-لوين فرصة للاستحواذ عليه، وهو أمر بدا مستبعداً للغاية قبل عام واحد.

    لم يتم استدعاء كالفيرت-لوين منذ ظهوره كبديل ضد أوكرانيا خلال يورو 2020، حيث أعاقت الإصابات مسيرته بشكل كبير، مما يعني أنه لم يبدأ سوى أقل من نصف مباريات إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز بين عام 2021 ومغادرته للنادي العام الماضي.

    لقد تجاوز مشاكل الإصابات في ليدز وسجل 10 أهداف، بما في ذلك سلسلة رائعة من سبعة أهداف في ست مباريات، مما أدى إلى تسميته لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر ديسمبر. هناك بعض القلق بشأن تسجيله لهدف واحد فقط في آخر تسع مباريات، ولكن إذا تمكن من تسجيل هدف مع إنجلترا، فسيكون ذلك خطوة كبيرة نحو ضمان تذكرته إلى أمريكا الشمالية في يونيو.


    دومينيك سولانكي

    شارك سولانكي آخر مرة مع منتخب إنجلترا تحت قيادة لي كارسلي في نوفمبر 2024، بعد أن انتظر سبع سنوات للعودة إلى المنتخب الوطني عقب ظهوره الأول في عام 2017 تحت قيادة ساوثجيت. ولم يكن متاحًا للانضمام إلى التشكيلة بعد إصابته في الكاحل في أغسطس، مما أبعده عن الملاعب لمدة أربعة أشهر ونصف.

    ومنذ عودته إلى الملاعب في يناير، سجل أهدافًا بكفاءة مذهلة، حيث سجل ستة أهداف في جميع المسابقات على الرغم من لعبه مع فريق توتنهام الذي يتأرجح على حافة منطقة الهبوط.

