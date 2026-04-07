هاري ماجواير لن يغادر! مدافع مانشستر يونايتد المتألق يوقع عقدًا جديدًا ليكمل التحول المذهل تحت قيادة مايكل كاريك
ماجواير سعيد بتمديد إقامته في أولد ترافورد
وفي حديثه إلى قنوات النادي حول عقده الجديد، قال ماجواير: "إن تمثيل مانشستر يونايتد هو شرف عظيم. إنها مسؤولية تجعلني أنا وعائلتي فخورين كل يوم.
"أنا سعيد للغاية بتمديد رحلتي مع هذا النادي الرائع إلى ما لا يقل عن ثمانية مواسم، ومواصلة اللعب أمام جماهيرنا المميزة لخلق المزيد من اللحظات الرائعة معاً.
"يمكنك أن تشعر بطموح وإمكانات هذا الفريق المثير. إن العزيمة التي يتحلى بها النادي بأكمله للقتال من أجل الفوز بالبطولات الكبرى واضحة للجميع، وأنا واثق من أن أفضل لحظاتنا معاً لا تزال أمامنا."
ويلكوكس يشيد بـ«عقلية» المدافع
كما أشاد جيسون ويلكوكس، المدير الرياضي لمانشستر يونايتد، بماجواير. وقال: "يمثل هاري العقلية والمرونة اللازمتين لتقديم أداء متميز مع مانشستر يونايتد. إنه محترف بامتياز يضفي خبرة قيّمة وروح قيادية على تشكيلتنا الشابة الطموحة.
"هاري، مثل الجميع في النادي، مصمم تماماً على مساعدة مانشستر يونايتد في تحقيق نجاح مستمر ومتكرر."
من الصفر إلى البطل: عودة ماغواير إلى التألق مع مانشستر يونايتد
انتقل ماجواير إلى مانشستر يونايتد قادماً من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني في صيف عام 2019، وهو المبلغ الذي لا يزال حتى اليوم الرقم القياسي المدفوع مقابل مدافع. وفي غضون ستة أشهر، عيّنه المدرب آنذاك أولي غونار سولشاير قائداً للفريق.
على الرغم من تعرضه لبعض الانتقادات خلال موسمه الأول 2019-2020 وكذلك في بداية الموسم التالي، والذي جاء في أعقاب اعتقاله المثير للجدل في اليونان، أعلن ماجواير عن نفسه كأحد أفضل المدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في موسم 2020-2021. كان ماجواير عنصراً أساسياً في منتخب إنجلترا الذي احتل المركز الثاني في بطولة يورو 2020 التي أقيمت في صيف ذلك العام.
لكن ماغواير تعرض لانتقادات بسبب مستواه مع النادي مرة أخرى في موسم 2021-22، وتراجعت شعبيته بشكل كبير خلال الموسمين التاليين. جرده إريك تين هاج من شارة قيادة مانشستر يونايتد في 2023، لتنتقل الشارة إلى برونو فرنانديز. ومع ذلك، ظل ماجواير مساهماً رئيسياً في فوز مانشستر يونايتد بكأس الرابطة وكأس كاراباو في 2023 و2024 على التوالي، بينما عاد إلى التشكيلة الأساسية تحت قيادة روبن أموريم.
لكن مايكل كاريك هو من ساعد ماجواير على استعادة أفضل مستوياته، مما أدى إلى عودته إلى منتخب إنجلترا للمباريات الدولية في مارس. مع عودة اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا إلى قلب الدفاع مرة أخرى، يسير مانشستر يونايتد على الطريق الصحيح لإنهاء الموسم في المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.
مسيرة مانشستر يونايتد نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا
يخضع ماجواير حالياً لعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة مع مانشستر يونايتد بعد طرده خلال مباراة التعادل 2-2 أمام بورنموث قبل فترة التوقف الدولية. وسيغيب عن مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين المقبل على أرضه أمام منافسه ليدز، لكنه سيكون مؤهلاً للمشاركة في رحلة الفريق لمواجهة منافسه تشيلسي الذي يحتل المركز الخامس. ويبتعد مانشستر يونايتد حالياً بست نقاط عن «البلوز» في المركز الخامس، بينما يتأخر بست نقاط عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني.
على الرغم من أن ماجواير سيبقى في مانشستر يونايتد الموسم المقبل، إلا أن أحد اللاعبين المقرر رحيله هو كاسيميرو، المفضل لدى الجماهير، الذي أكد أنه سيغادر النادي عند انتهاء عقده هذا الصيف. وقد تعافى البرازيلي، مثل ماجواير، من بعض الأداء الضعيف في بداية مسيرته مع مانشستر يونايتد، وأصبح أحد أفضل لاعبي الفريق هذا الموسم.