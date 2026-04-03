هاري كين يغيب عن مباراة بايرن ميونيخ، وفينسنت كومباني يقدم آخر المستجدات بشأن إصاباته في دوري أبطال أوروبا

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام صباح يوم الجمعة، أعرب كومباني عن خيبة أمله، لكنه أبدى بعض التفاؤل بشأن الرحلة المرتقبة إلى ملعب سانتياغو برنابيو.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي: "تدرب هاري بشكل جيد حتى يوم الأحد، ثم شعر بشيء في كاحله أثناء وجوده مع المنتخب الوطني". "سيكون لذلك تأثير على مباراة الغد - لن يكون متاحًا. ومع ذلك، أنا متفائل بشأن يوم الثلاثاء. الأمر ليس رائعًا، كنت أرغب في أن يلعب ضد فرايبورغ، لكن في ظل الوضع الحالي لن يكون ذلك ممكنًا".

ومع ذلك، وبالنظر إلى مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أضاف المدرب البلجيكي: "أنا متفائل إلى حد ما بشأن مباراة الثلاثاء في مدريد".