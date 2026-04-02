هاري كين يضع بايرن ميونيخ في موقف حرج بشأن لياقته البدنية مع اقتراب المواجهة الحاسمة مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يواجه بايرن ميونيخ فترة انتظار مقلقة بشأن جاهزية كين للعودة إلى المنافسات المحلية هذا الأسبوع. فقد اضطر اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا إلى الغياب عن المباراة الودية الأخيرة لإنجلترا ضد اليابان، والتي انتهت بهزيمة «الأسود الثلاثة» بنتيجة 1-0، حيث وصف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم هذا القرار بأنه إجراء احترازي بسبب «إصابة طفيفة». على الرغم من التفاؤل المبدئي، أصبحت الحالة أكثر تعقيدًا مع عودة المهاجم إلى بافاريا. وفقًا لـ"سكاي سبورتس" في ألمانيا، أظهر كين انزعاجًا في كاحله كبيرًا بما يكفي ليتطلب الراحة، ومن المتوقع أن يغيب عن مباراة السبت ضد فرايبورغ.