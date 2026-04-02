FC Bayern München v 1. FC Union Berlin - Bundesliga
هاري كين يضع بايرن ميونيخ في موقف حرج بشأن لياقته البدنية مع اقتراب المواجهة الحاسمة مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تتزايد الشكوك حول مشاركة هاري كين في المباريات المقبلة لبايرن ميونيخ بعد عودته من معسكر المنتخب الإنجليزي وهو يعاني من إصابة في الكاحل. وقد غاب المهاجم عن المباراة الودية التي خاضها «الأسود الثلاثة» ضد اليابان، ويخوض الآن سباقاً مع الزمن للتعافي قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

  • الفترة الدولية تثير مخاوف بشأن الإصابات

    يواجه بايرن ميونيخ فترة انتظار مقلقة بشأن جاهزية كين للعودة إلى المنافسات المحلية هذا الأسبوع. فقد اضطر اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا إلى الغياب عن المباراة الودية الأخيرة لإنجلترا ضد اليابان، والتي انتهت بهزيمة «الأسود الثلاثة» بنتيجة 1-0، حيث وصف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم هذا القرار بأنه إجراء احترازي بسبب «إصابة طفيفة». على الرغم من التفاؤل المبدئي، أصبحت الحالة أكثر تعقيدًا مع عودة المهاجم إلى بافاريا. وفقًا لـ"سكاي سبورتس" في ألمانيا، أظهر كين انزعاجًا في كاحله كبيرًا بما يكفي ليتطلب الراحة، ومن المتوقع أن يغيب عن مباراة السبت ضد فرايبورغ.

  England v Japan - International Friendly

    التدابير الاحترازية المتخذة بشأن قائد منتخب إنجلترا

    سعى معسكر المنتخب الإنجليزي إلى التقليل من خطورة الإصابة خلال فترة التوقف الدولية، لكن التركيز تحول الآن إلى مدى قدرة كين على المشاركة مع ناديه على المدى الطويل. وفي بيان صدر على منصة X، أوضح الحساب الرسمي للمنتخب الإنجليزي الموقف بشأن المهاجم قائلاً: "يستريح هاري كين الليلة كإجراء احترازي بعد تعرضه لمشكلة طفيفة خلال التدريبات، لكنه يظل مع الفريق لتلقي المزيد من الفحوصات الطبية."

  • لا يزال الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هو الأولوية

    يُعتبر قرار استبعاد كين المحتمل عن مباراة فرايبورغ قرارًا مدروسًا. يركز بايرن ميونيخ على مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد على ملعب البرنابيو، والتي ستُقام بعد ثلاثة أيام فقط من مباراته المحلية. ويحرص مسؤولو النادي بشدة على أن يكون مهاجمهم في كامل لياقته البدنية استعدادًا للرحلة إلى إسبانيا. مع فارق تسع نقاط في صدارة الدوري الألماني وكونه من بين المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا، لا ترغب الإدارة في المخاطرة بتعرض اللاعب، الذي وصفه أولي هونيس مؤخرًا بأنه "يستحق 250 مليون يورو"، لإصابة طويلة الأمد.

  FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-AUGSBURG

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    وفي الوقت الذي يواصل فيه كين تعافيه من الإصابة، يستعد بايرن ميونيخ لمواجهة فرايبورغ يوم السبت. ويتصدر بايرن ميونيخ حالياً ترتيب الدوري الألماني بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند. وبعد تلك المباراة، سيتوجه الفريق إلى إسبانيا لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.