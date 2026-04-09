Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
هاري كين يشرح سبب وقوفه بشكل غريب وتحديقه في جماهير بايرن ميونيخ وهي تحتفل بالفوز على ريال مدريد

أوضح هاري كين الغموض الذي أحاط برد فعله المتجمد عقب مباراة بايرن ميونيخ وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. فقد ظل قائد منتخب إنجلترا جامداً في مكانه بينما كان المشجعون يصفقون للفريق عند انتهاء المباراة، مما أثار موجة من التكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي.

    بعد فوز بايرن ميونيخ 2-1 على ريال مدريد، بدأت صور لكين وهو يقف ساكناً ويحدق في مدرجات الملعب تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وبينما كان زملاؤه منشغلين بالتصفيق لجماهير ميونيخ، ظل المهاجم ثابتاً في مكانه، وبدا وكأنه في حالة من الغيبوبة العميقة وهو يستمتع بالأجواء.

    أثارت الصور جدلاً فورياً على الإنترنت، حيث أشار البعض إلى أنه كان يستشعر ضغط اللحظة، بينما تساءل آخرون عما إذا كان يمر بلحظة تأمل بشأن سعيه للفوز بأول لقب كبير في مسيرته. ومع ذلك، سارع المهاجم الهداف إلى توضيح الموقف، مؤكداً أن هناك سبباً عملياً وعاطفياً وراء سلوكه.

    وفي حديثه عن مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع منذ ذلك الحين، كشف اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا أنه كان يحاول ببساطة العثور على عائلته وسط آلاف المشجعين الذين يهتفون له. بعد مباراة بهذه الأهمية على الساحة الأوروبية، أراد كين مشاركة هذه اللحظة مع زوجته وأطفاله قبل العودة إلى غرفة الملابس.

    "كان ذلك المكان الذي تجلس فيه عائلتي"، أوضح كين. "كنت أحاول العثور على زوجتي وعائلتي لكنني لم أستطع. لذا فهم في مكان ما."

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    لا يزال الهدف النهائي لكين هو الفوز باللقب الجماعي الذي ظل بعيدًا عنه طوال مسيرته الحافلة بالإنجازات. ورغم تراكم الجوائز الفردية، فإن دوري أبطال أوروبا يمثل قمة طموحاته مع العملاق البافاري.

    قبل مواجهة "البلانكوس" في ملعب أليانز أرينا في مباراة الإياب الأسبوع المقبل، سيواجه "الروتن" أولاً فريق سانت باولي في الدوري الألماني. ويتمتع فريق فينسنت كومباني بفرصة قوية للفوز بلقب الدوري هذا الموسم، حيث يتصدر حالياً الترتيب بفارق تسع نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

