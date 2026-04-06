يتوجه بطل الدوري الألماني إلى ميونيخ لمواجهة ريال مدريد في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء. قبل المواجهة، وجه الأسطورة الألمانية ماتيوس تحذيرًا شديد اللهجة إلى الفريق البافاري في مقال نشره مؤخرًا. وبينما حذر الفريق من التحدي الهائل الذي يمثله العملاق الإسباني، سلط الفائز السابق بجائزة الكرة الذهبية الضوء على الأدوار المحورية التي يلعبها هاري كين ومايكل أوليسي ولويس دياز، مشيدًا بالثلاثي باعتبارهم الأصول الرئيسية القادرة على قيادة بايرن نحو المجد الأوروبي.

في مقالته الأخيرة لـ "سكاي سبورتس"، قال ماتيوس: "يمتلك حامل اللقب هجوماً مميزاً للغاية هذا الموسم، والذي يمكن مقارنته بالنسبة لي بساعة سويسرية. تتناسب التروس مع بعضها بشكل مثالي، وهناك تنسيق دقيق بين الأجزاء الفردية، وبالتالي فإن النتيجة النهائية هي عمل فني متكامل عالي الجودة. هذا العام، مع أوليسي وكين ودياز و[جمال] موسيالا و[لينارت] كارل و[سيرج] غنابري، لديك تنوع وقدرات متعددة في خط الهجوم لدرجة أن الأمر مثير للإعجاب. في أوروبا، لا يمكن لغير برشلونة مواكبة هذا المستوى، حيث يتمتع الفريق بنفس التنوع في الهجوم. هذان الفريقان يمتلكان أقوى هجوم في الوقت الحالي."







