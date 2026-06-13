هاري كين وبيلينجهام بلا أحذية .. كواليس تعرض منتخب إنجلترا للسرقة في أمريكا!

وفقًا لتقارير نشرتها صحيفة «ديلي ميل»، لا يزال مسؤولو المنتخب الإنجليزي في حالة صدمة جراء هذا الاختراق الأمني الخطير، الذي أعاق بشكل كبير الاستعدادات التكتيكية قبل أيام قليلة من المباراة الافتتاحية للبطولة.

ولا تقتصر المسروقات على أحذية اللاعبين الشخصية فحسب، بل تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، مما أثر بشكل كبير على التجهيزات التقنية والمادية للطاقم الفني. فقد تعرضت معدات التحليل عالية التقنية، واللوحات البيضاء التكتيكية، وطاولات التدليك الطبية الأساسية للسرقة خلال الغارة، مما أجبر الطاقم الفني على خوض سباق محموم مع الزمن لاستعادة أو استبدال العناصر الأساسية لخططهم المدروسة بدقة.