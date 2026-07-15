هاري كين خرج بالسخرية وأنزل راية بايرن ميونخ التاريخية بكأس العالم .. أما ليونيل ميسي فكسر النحس وتخلص من عبء إرث مارادونا بنجاح

"كنا قريبين أوي" .. عبارة شهيرة لحسام حسن؛ المدير الفني لمنتخب مصر، بعد الهزيمة في الدقائق الأخيرة أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، والليلة يتوارثها عنه هاري كين ورفاقه!

المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي أطاح بنظيره الإنجليزي بقيادة هاري كين، من المونديال بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، في نصف نهائي الحدث العالمي 2026.

البداية كان بهدف إنجليزي في الدقيقة 55 عن طريق أنتوني جوردون، لكن العودة للتانجو كانت في الدقيقة 85، حيث هدف إنزو فرنانديز ثم رأسية الانتصار للاوتارو مارتينيز في الدقيقة 2+90 من عمر المباراة.

بهذا الفوز، يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الإسباني في النهائي المقرر له 19 من يوليو الجاري، فيما يتنافس الإنجليز مع الفرنسيين على المركز الثالث.

وللتعمق أكثر في ليلة هاري كين وليونيل ميسي الفردية في لقاء الليلة، دعونا نستطرد في السطور التالية..



