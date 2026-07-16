انتقد تراجع إنجلترا .. هاري كين: "كأس العالم الأخيرة لي؟ لا نهاية بوجود ميسي"!

وبدا النمط مألوفًا لدى منتخب إنجلترا، في خسارة الألقاب في البطولات الكبرى خلال الأمتار الأخيرة، بين احتلال المركز الرابع في مونديال روسيا 2018، وخسارة نهائيين متتاليين في كأس أمم أوروبا "يورو 2020 و2024"، ومن ثم خسارة نصف نهائي كأس العالم 2026، والتوجه للعب مباراة المركز الثالث.

وقال هاري كين "أشعر بخيبة أمل شديدة. من أجل اللاعبين، ومن أجل الجميع، الفريق، الجهاز الفني، والمشجعين. لقد قدمنا أداءً جيدًا خلال معظم فترات المباراة. وبمجرد أن تقدمنا بهدف نظيف، بدا أننا نحاول فقط الحفاظ على النتيجة، وهو ما لا يكفي على هذا المستوى، لذا أشعر بخيبة أمل؛ لقد عملنا بجد للوصول إلى هنا. بذل اللاعبون كل ما في وسعهم من جهد وعرق ودم ودموع، لذا فإن الفشل كما حدث اليوم أمر محبط للغاية".

وأضاف "أشعر أن القصة مشابهة لما حدث في البطولات السابقة؛ لقد أدرنا زخم المباراة بشكل جيد للغاية لمدة 60 دقيقة، وسجلنا هدفًا وتقدمنا. ثم، لسبب أو لآخر، واجهنا صعوبة في الاستحواذ على الكرة، وواجهنا صعوبة في الضغط على الكرة، مما سمح لهم بتوليد المزيد من الزخم."