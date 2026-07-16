رفض هاري كين، حسم مستقبله مع منتخب إنجلترا، وما إذا كان قد خاض آخر مباراة له في كأس العالم، بعد فقدان حلم التأهل إلى النهائي، بالخسارة أمام الأرجنتين، في ظل حالة الاكتئاب التي انتابته في أتلانتا، على إثر الإقصاء المؤلم بـ"ريمونتادا" ميسي ورفاقه.
انتقد تراجع إنجلترا .. هاري كين: "كأس العالم الأخيرة لي؟ لا نهاية بوجود ميسي"!
مستقبل كين بعد كأس العالم
ومع وقوفه في المنطقة المختلطة بعد صافرة النهاية، تلقى هاري كين سؤالًا بشأن ما إذا كانت رحلته في كأس العالم قد وصلت إلى نهايتها، بعدما شاهد تقدم منتخب بلاده أمام حامل اللقب، يتبخر في الدقائق الأخيرة.
وبعد تقدم أنتوني جوردن، للأسود الثلاثة في الدقيقة 55، كانت سبع دقائق كفيلة بأن يقلب المنتخب الأرجنتيني الطاولة، قبل صافرة النهاية بقليل، بعدما سجل إنزو فيرنانديز ولاوتارو مارتينيز، هدفين من صناعة ليونيل ميسي، في الدقيقتين 85 و90+2.
هاري كين يستشهد بميسي
وقال كين حول مستقبله: "مرة أخرى، من المبكر جدًا الحديث في هذا الشأن. أنا أتعامل مع الأمر سنة بعد سنة، والمنتخب الوطني هو مصدر فخري وسعادتي، إنه ما أحب فعله أكثر من أي شيء آخر".
وأضاف "من الواضح أن أربع سنوات فترة طويلة للغاية، سأبلغ عامي الـ33 هذا الصيف، لكن الأمر لم ينتهِ أبدًا بوجود ليو (ميسي)، فهو لا يزال يقدم أداءً على أعلى مستوى. لا أريد أبدًا أن أضع حدًا لهذه الأمور. سأتعامل مع المواقف كلما طرأت، لكن في الوقت الحالي، الأمر يتعلق فقط بتجاوز خسارة أليمة".
"القصة مشابهة لما حدث في السابق"
وبدا النمط مألوفًا لدى منتخب إنجلترا، في خسارة الألقاب في البطولات الكبرى خلال الأمتار الأخيرة، بين احتلال المركز الرابع في مونديال روسيا 2018، وخسارة نهائيين متتاليين في كأس أمم أوروبا "يورو 2020 و2024"، ومن ثم خسارة نصف نهائي كأس العالم 2026، والتوجه للعب مباراة المركز الثالث.
وقال هاري كين "أشعر بخيبة أمل شديدة. من أجل اللاعبين، ومن أجل الجميع، الفريق، الجهاز الفني، والمشجعين. لقد قدمنا أداءً جيدًا خلال معظم فترات المباراة. وبمجرد أن تقدمنا بهدف نظيف، بدا أننا نحاول فقط الحفاظ على النتيجة، وهو ما لا يكفي على هذا المستوى، لذا أشعر بخيبة أمل؛ لقد عملنا بجد للوصول إلى هنا. بذل اللاعبون كل ما في وسعهم من جهد وعرق ودم ودموع، لذا فإن الفشل كما حدث اليوم أمر محبط للغاية".
وأضاف "أشعر أن القصة مشابهة لما حدث في البطولات السابقة؛ لقد أدرنا زخم المباراة بشكل جيد للغاية لمدة 60 دقيقة، وسجلنا هدفًا وتقدمنا. ثم، لسبب أو لآخر، واجهنا صعوبة في الاستحواذ على الكرة، وواجهنا صعوبة في الضغط على الكرة، مما سمح لهم بتوليد المزيد من الزخم."
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ردود الفعل في غرفة الملابس
وسادت أجواء من الإحباط الشديد في معسكر منتخب إنجلترا، حيث أعرب أعضاء الفريق عن نفس مشاعر كين بشأن الفرصة الضائعة. وأعرب المدافع دان بيرن، الذي كان دخوله إلى الملعب جزءًا من التغيير التكتيكي الذي سبق عودة الأرجنتين إلى المباراة، صراحةً عن عجز الفريق عن الحفاظ على مستويات أدائه تحت الضغط.
وقال بيرن لـ"بي بي سي": "أشعر بخيبة أمل شديدة. أعتقد أننا نفذنا الخطة بشكل جيد خلال معظم المباراة. لكن من الواضح أننا، بعد أن سجلنا الهدف، أصبحنا سلبيين بعض الشيء وتراجعنا، مما أدى في النهاية إلى عقابنا. ربما منحنا الخصم فرصًا أكثر من اللازم، وإذا فعلت ذلك، فسوف يسجلون الأهداف. كان أداؤنا مخيبًا للآمال. لقد دافعنا عن نتائج مباريات أفضل من قبل ونجحنا في الحفاظ عليها حتى النهاية. عندما تقترب إلى هذا الحد من نهائي كأس العالم، فإن ذلك مؤلم".
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