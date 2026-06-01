السحر أم الأهداف؟ مولر يختار بين أوليسي وكين في صراع الكرة الذهبية 2026

يشتعل السباق على جائزة الكرة الذهبية لعام 2026 في أعقاب موسم محلي شهد هيمنة غير مسبوقة لبايرن ميونخ. وبعد تأمين ثنائية الدوري الألماني وكأس ألمانيا، يجد البافاريون أنفسهم أمام العديد من المتنافسين الشرعيين على أعظم جائزة فردية في عالم اللعبة. وقد أثار مولر، أيقونة النادي، جدلاً واسعاً حين ألمح إلى أنه في حين يظل كين المهاجم الأفضل عالمياً في مركز الرقم تسعة، فإن زميله أوليسي يمتلك ذلك "السحر" الخاص الذي غالباً ما يرجح كفة التصويت.

وفي حديثه لصحيفة "بيلد" عن المنافسة بين النجمين، قال مولر: "بفضل قدراته الهجومية والتهديفية الحاسمة، هاري هو أفضل مهاجم أراه حالياً. إنه يمتلك مجموعة واسعة من الصفات الرائعة، لكنه ليس اللاعب الذي يمكنه مراوغة أربعة لاعبين دفعة واحدة. وفيما يخص الكرة الذهبية، يُؤخذ 'العنصر الفني' دائماً في الاعتبار. بشكل عام، أرى أن هاري هو اللاعب الأكثر أهمية - ولكن عندما يتعلق الأمر بالتصويت لجائزة أفضل لاعب في العالم، فإن الكفة تميل عادة للاعبين مثل مايكل؛ فبفضل تلك الانسيابية الفنية التي تشبه الرقص وتلك اللمسة السحرية التي لا يمكنك تعلمها، يُعتبر مايكل لاعباً يقدم المتعة، إنه فنان حقيقي".