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Harry Kane Ismail Saibari Olise Bayern Munich (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

رغم مئويته: أونيون برلين دليل يخدم يامال ضد هاري كين .. و"بالون دوري" مظلوم آخر في بايرن ميونخ!

فقرات ومقالات
بايرن ميونخ
أونيون برلين
الدوري الألماني
هاري كين
لامين يامال
مايكل أوليسي
إسماعيل صيباري

كين يكتب التاريخ وصيباري يسجل أخيرًا..

رفقًا بكاتب التاريخ، الأمير يواصل العبث بصفحات البوندسليجا، أشياء من الطبيعي أنك ستقرأها حاليًا عن هاري كين، النجم الإنجليزي الذي سجّل رقمًا مثيرًا يثبت بأنه يحكم سيطرته على الدوري الألماني، رغم أن الواقع يقول إن مباراة أونيون برلين، لم تكن مثالية من صاحب الرقم "9".

فوز مستريح سجله بايرن ميونخ، بسباعية نظيفة في شباك أونيون برلين، في أرض أليانز ارينا، ضمن حساب الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الألماني "2026-2027"، جاءت عن طريق جمال موسيالا (د18)، هاري كين (هدفان أحدهما من ركلة جزاء د39 و45)، مايكل أوليسي (هاتريك د43 و73 و76)، إسماعيل صيباري (د70).

ونجح العملاق البافاري في اعتلاء صدارة البوندسليجا "مؤقتًا" مع وصوله للنقطة العاشرة، في انتظار نتائج فرايبورج وبوروسيا دورتموند، فيما تجمد رصيد أونيون برلين، عند نقطة واحدة، في المركز السادس عشر.

ماذا صنع النجم الإنجليزي أمام أونيون برلين؟ هذا ما تقدمه النسخة العربية من موقع GOAL، عبر السطور التالية..

  • أسرع مئوية في تاريخ البوندسليجا

    لم يكن غريبًا قط أن يحقق هاري كين ذلك الرقم الخرافي في الدوري الألماني، وهو الذي اعتاد أن يكون "ماكينة الأهداف"، التي لا تتعطل أمام أي خصم، منذ ارتدائه قميص العملاق البافاري.

    كين يتخطى حاجز المئوية في البوندسليجا، ويصل إلى هدفه الـ101، بل ويصبح أسرع لاعب يطرق أبواب المئة، بعد تحقيقها في 98 مباراة فقط، إحصائية "مُرعبة"، تثبت بأن كين - في أقل مستوياته - لا يزال مصدر خطر لجميع الخصوم.

    ولكي تدرك مدى الإنجاز المذهل لكين، يجب أن تدرك عزيزي القارئ أن هاري كان أسرع بفارق 31 مباراة من ديتر مولر، صاحب الرقم القياسي السابق، في الوصول إلى المئوية، أي بفارق حوالي موسم كامل.

    ليس ذلك فحسب، بل إن كين حقق، في المتوسط، هدفًا كل 78.5 دقيقة بالدوري الألماني في عام 2023، وهو معدل أفضل من إرلينج هالاند (87 دقيقة)، روبرت ليفاندوفسكي (100 دقيقة)، جيرد مولر (105 دقيقة).


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  • Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates their team's fifth goal during the LaLiga EA Sports 2026/27 matchGetty Images

    رغم تألق كين .. عليكم ألا يشاهد يامال تلك المباراة

    على الرغم من تألق كين، وأدواره المعتادة التي اعتدنا على رؤيتها في أرض الميدان، إلا أن تلك الأرقام ربما كانت لتغطي قليلًا عن أداء لم يكن مثاليًا بنسبة 100%، لكين، في الوقت الذي ارتكز فيه تألق الفريق في أسماء سنتحدث عنها لاحقًا.

    لماذا ذكرت يامال؟ لأن هاري كين تحدث عن حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية، في مقابلة مع صحيفة "ماركا"، مكتفيًا بالتذكير بأنه سجل 73 هدفًا خلال الموسم الماضي، والذي وصفه بأنه أفضل موسم في حياته، في الوقت الذي قال فيه نجم برشلونة، إن معيار البالون دور، لا ينبغي أن يمنح لمن يسجل أهدافًا أكثر أو يفوز بألقاب أكثر، بل من يكون الأفضل في الميدان، وأن من يسجل 80 هدفًا يستحق جائزة الهداف.

    وبالنظر إلى المباراة، ورغم أن هاري كين أظهر تدرجًا رائعًا في الانتقال بين الخطوط، سواءً بالتراجع أو البناء إلى الأمام، وأحيانًا قد تجده ظهيرًا أيسر، ويظهر قتالية على استعادة الكرة، إلا أن "الأمير" عانى أيضًا من استلام الكرة والتحرك بها، أو استغلال عرضيات زملائه، بل إنه يمكن وصفه بأنه الأقل امتلاكًا للكرة داخل منطقة الجزاء.

    وبالقياس على ما ذكره يامال، فإن هاري كين حقق المطلوب لذاته، بالانتشار في أرض الميدان، إلا أنه لم يصنع الخطورة، إلا ربما في لقطة الهدف الثاني.


  • Saibari OliseGetty

    صيباري يحتفل أخيرًا .. والمفاجأة ليست في أوليسي فقط

    عندما نقول (7-0)، فمن الطبيعي أن ندرك بأن بايرن ميونخ سيطر على المباراة طولًا وعرضًا، بطوفان هجومي لم يفلح أونيون برلين معه بأي طريقة.

    ولعلّ من أبرز مميزات المباراة، أن المغربي إسماعيل صيباري كرّس لدى المدرب فينسنت كومباني، فكرة أنه يليق كجناح أيسر، بعد محاولات عدة لتجربته كصانع ألعاب أو رأس حربة، إلا أن وجوده كبديل للويس دياز، ساعد أخيرًا على إحرازه أول الأهداف مع بايرن ميونخ، لنشاهد احتفاله الشهير بلف يده فوق رأسه، الذي خطف به الأنظار في كأس العالم، رغم أنه إحقاقًا للحق، أهدر أيضًا العديد من الفرص، منها لقطة أثارت الشك حول خطأ لمسة يد للمدافع، بعد أن تخطت الكرة حارس المرمى.

    وإذا ما جاء الحديث بشأن مايكل أوليسي، فالسؤال هو: لماذا لا يتحدثون عنه في سباق الكرة الذهبية؟ فرغم أن هذه المباراة بالطبع، تخرج من نطاق المنافسة على البالون دور، إلا أن التوهج في تلك الفترة ربما يعد حافزًا للمصوتين على النظر إلى أحد النجوم، وليس هناك نموذج أفضل من أوليسي بقميص البايرن.

    الجناح الفرنسي صنع كل شيء في المباراة، محرك دينامو هائل، في التحرك على الطرف الأيمن وفي العمق، قوة رائعة في مواجهة (واحد ضد واحد) وبراعة في التوغل بين الخطوط، كما أنه ردّ على التكتل الدفاعي البائس بصواريخ من خارج المنطقة، فكان السلاح الذي لم تنفع معه أي حلول دفاعية لإيقافه.

    أما إذا ما كان الحديث عن المفاجأة، فبالإمكان أن نتحدث عن جمال موسيالا الذي سجل وصنع، أو توم بيشوف الذي صنع هدفين، ولكن يمكن القول إنها قد تركزت في هذين اللاعبين..

    * مانويل نوير، الذي قدم لمحة من مهارته التي اشتهر بها، كلاعب ليبرو تحرك إلى ما يقارب منتصف الملعب لمنع كرة مرتدة، في الدقيقة 32.

    * ألفونسو ديفيز، الذي كان خير ظهير بمهام هجومية، والذي دمّر حرفيًا جبهة أونيون برلين اليسرى، بتحركاته الفعالية، والتي ترجمها بصنع 5 تمريرات مفتاحية لزملائه.

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  • كلمة أخيرة..

    في مثل هذه المباريات، من الصعب أن تقول هذا أفضل وهذا أسوأ، لأن البايرن بجميع عناصره، قدم وجبة كروية مذهلة لجماهيره في أليانز أرينا، وأثبت بأن عرش البوندسليجا لا يليق بغيره، رغم أن لويس دياز ربما كان الحلقة الأضعف في تلك المواجهة.

    وكان مختصر هذه المباراة، هي "هاري كين حقق المطلوب، وصيباري سجل أخيرًا، ومايكل أوليسي بالون دوري يعمل في صمت".