بفضل الحرارة وفرمان توخيل .. "البديل" كين يمنح إيفان توني الفرصة لإسكات الجميع في كأس العالم!

من الطبيعي والمنطقي أن يكون هاري كين هو الرجل الرئيسي لمنتخب إنجلترا في كأس العالم 2026، ولكن حسابات توماس توخيل قد تجعلنا نراه على دكة البدلاء!

نعم، هذا ما أكدته شبكة "سكاي سبورتس" حول تقليص دور مهاجم بايرن ميونخ، في البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، بنسختها الموسعة التي تشمل 48 منتخبًا بدلًا من 32.

الأمر ربما يكون صادمًا للبعض، لأن آخر ما يحتاجه المدرب الألماني هو أن يبدأ البطولة بصورة سيئة مع افتقاد قيمة كين الهجومية الضخمة، مما قد يؤدي إلى إخفاق وخروج مبكر يطيح به من منصبه.

ولكن بالنظر إلى قائمة الأسود الثلاثة المستدعاة للمونديال، سنجد أن توخيل لديه العديد من العناصر الهجومية الفعالة، مثل أنتوني جوردون، إيبيرتشي إيزي، مورجان روجرز، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا ونجم الأهلي المتألق إيفان توني.



