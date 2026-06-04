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علي سمير

بفضل الحرارة وفرمان توخيل .. "البديل" كين يمنح إيفان توني الفرصة لإسكات الجميع في كأس العالم!

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دور مختلف لنجم بايرن ميونخ في المونديال

من الطبيعي والمنطقي أن يكون هاري كين هو الرجل الرئيسي لمنتخب إنجلترا في كأس العالم 2026، ولكن حسابات توماس توخيل قد تجعلنا نراه على دكة البدلاء!

نعم، هذا ما أكدته شبكة "سكاي سبورتس" حول تقليص دور مهاجم بايرن ميونخ، في البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، بنسختها الموسعة التي تشمل 48 منتخبًا بدلًا من 32.

الأمر ربما يكون صادمًا للبعض، لأن آخر ما يحتاجه المدرب الألماني هو أن يبدأ البطولة بصورة سيئة مع افتقاد قيمة كين الهجومية الضخمة، مما قد يؤدي إلى إخفاق وخروج مبكر يطيح به من منصبه.

ولكن بالنظر إلى قائمة الأسود الثلاثة المستدعاة للمونديال، سنجد أن توخيل لديه العديد من العناصر الهجومية الفعالة، مثل أنتوني جوردون، إيبيرتشي إيزي، مورجان روجرز، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا ونجم الأهلي المتألق إيفان توني.


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    قبل كل شيء .. لماذا سيتجه توخيل إلى هذه الخطوة؟

    كين هو الهداف التاريخي لإنجلترا بـ78 هدفًا في 112 مناسبة، وبكل تأكيد هذا الرقم سيزيد في المونديال المقبل، خاصة إن شارك كأساسي في دور المجموعات، حيث يقع الفريق بالمجموعة الثانية عشر مع كرواتيا وغانا وبنما.

    ولكن "سكاي سبورتس" قالت إن توقيت البطولة بعد موسم شاق، وفي درجات حرارة مرتفعة ورطوبة عالية في أمريكا الشمالية، كلها أمور قد تجبر توخيل على استخدام التدوير قبل الدخول في مراحل الحسم والأدوار الإقصائية للمسابقة.

    وأوضحت أن كين لعب عددًا من الدقائق خلال موسم 2025/2026 أكثر مما شارك فيه بآخر 3 مواسم، مما ينذر بانخفاض معدله البدني وإمكانية تعرضه للاحتراق والإرهاق وربما التعرض لإصابة مبكرة تبعده عن مشوار الفريق على المدى البعيد.

    كين خاض 3934 دقيقة في آخر موسم له مع توتنهام، ولكن خلال الموسم المنصرم مع النادي البافاري لعب لمدة 4423 بمختلف المنافسات على الصعيدين القاري والمحلي.

    ووسط التوقعات حول ارتفاع رجات الحرارة والرطوبة، مثلما حدث في كأس العالم للأندية بنسخته الموسعة في الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضي، كان على توخيل التصرف سريعًا.

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  • England captain Harry Kane running in the foreground with England manager Thomas Tuchel shouting instructions from the touchline.Getty/GOAL

    سيناريو 2024 يلوح في الأفق

    بالنظر إلى إسهامات صاحب الـ32 سنة في المحافل الكبرى، سنجد أن أرقامه تنصفه وتعكس أهميته إلى حد كبير، بتسجيل 8 أهداف في 11 مباراة بكأس العالم، و7 أهداف في 18 مباراة في اليورو.

    توخيل الذي قال قبل كأس العالم:"على الجميع أن يكون جاهزًا لتأدية ما عليه، لكل لاعب دوره في البطولة سواء في المراحل المبكرة أو الحاسمة"، تعلم الدرس جيدًا وقرر الدخول بعقلية مختلفة حتى لا يتكرر ما حدث في يورو 2024.

    كين عانى من مشكلة في الظهر خلال اليورو الماضي وهو الأمر الذي انعكس بالسلب على مستواه، في المسابقة التي سجل فيها 3 أهداف وخسرتها إنجلترا من إسبانيا في المباراة النهائية بنتيجة 2/1.

    المثير في الأمر هو أن كين اضطر للعب أشواط إضافية ضد سلوفاكيا وسويسرا في دور الـ16 وربع النهائي، مما انعكس عليه لاحقًا ليشارك لمدة 61 دقيقة في النهائي رغم حاجة الفريق الملحة لخدماته.

    وفي المونديال الذي تفصلنا عنه بضعة أيام، ستلعب إنجلترا مباراتين في دور المجموعات قبل الساعة الخامسة مساءًا بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع أن تصل الحرارة إلى 30 درجة مئوية على أقل تقدير.

    المشكلة لا تقتصر على كين فقط، من المتوقع أن تعاني العديد من المنتخبات خاصة الأوروبية، مثلما حدث في مونديال الأندية في 2025، لذلك قد نرى المزيد من الفرق تلجأ لإراحة نجومها البارزين في دور المجموعات.

    ولذلك سنرى النجم المخضرم الذي سجل 61 هدفًا مع بايرن ميونخ بالموسم المنصرم في 51 مناسبة، يجلس على دكة البدلاء سواء أمام بنما أو غانا أو كرواتيا، لمحاولة تجهيزه من أجل التألق وصناعة الفارق في المراحل الحاسمة.


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    فرصة توني للرد على الجميع

    قبل انتقاله إلى الأهلي السعودي في 2024، كان توني أحد أهم المهاجمين وأفضلهم في البريميرليج، ولكن بعد رحيله إلى دوري روشن بدأت حملات التقليل مما يقدمه نجم برينتفورد السابق.

    البعض تعجب من استدعاء صاحب الـ30 سنة لقائمة الأسود الثلاثة في المونديال، في ظل استبعاد العديد من الأسماء الهجومية المميزة مثل كول بالمر وفيل فودين وغيرهما، حتى توخيل نفسه أكد أنه لم يتوقع الاعتماد عليه في قائمته المونديالية.

    "سكاي سبورتس" أكدت أن قرار راحة كين سيفتح الباب على مصراعيه لتوني من أجل الظهور، ولكنه سيتنافس بشراسة على مركز المهاجم الصريح مع أولي واتكينز، مع الوضع في الاعتبار أن كين سيتقلص دوره فقط ولن يبتعد بشكل كامل.

    أرقام توني مع الأهلي تتحدث عن نفسها، نعم هو خارج الدوريات الكبرى، ولكن تسجيل 42 هدفًا في 49 مباراة مع الأهلي بكل البطولات أمر لا يستهان به أبدًا، ويؤكد استحقاقيته لهذه الفرصة الذهبية.

    النجم الحاصل على دوري أبطال آسيا النخبة مرتين مع الأهلي ليس محظوظًا بشكل عام على الصعيد الدولي، حيث ظهر في 7 مباريات فقط بواقع 159 دقيقة مع إنجلترا وسجل هدفًا وحيدًا.

    ولعل انتقاله للأهلي الذي لم يعجب البعض، يكون سببًا في أن يثبت اللاعب نفسه أخيرًا كهداف من الطراز الرفيع، وربما يتحول دوره من مجرد بديل لإراحة كين إلى عنصر حاسم وورقة رابحة لدى توخيل.

    بمراجعة مسيرة توني وعودته من الإيقاف مع برينتفورد، وتألقه مع الأهلي، سنجد أن الإصرار والمثابرة من أهم صفاته، والآن جاءت درجات الحرارة وسياسة توخيل مع كين، للتأكيد على أنه لن يتواجد مع الأسود الثلاثة كمجرد اسم فقط!